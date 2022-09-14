«Плавильный котел»: Православная школа с эстонским языком обучения разрушает стереотипы

Директор школы Лийвика Симмуль (в центре) и ее коллеги вручают вместе с аттестатами основной школы и саженцы деревьев. Фото: ОЛЕГ ШВАЙКОВСКИЙ

– К Школе святого Иоанна вы имеете отношение не только как учитель?

– В 2012 году я был одним из ее учредителей. Многие ученики нашей школы – прихожане одного православного храма Иоан на Крестителя в Нымме. Это была идея его настоятеля отца Фомы, Томаса Хирвоя. И прихожане ее поддержали.

– Но быть прихожанином храма не значит обязательно учреждать школу…

– Безусловно. Учредители школы – семь семей, а прихожан у отца Фомы гораздо больше. Идея появилась у другого человека, но Бог дал мне возможность помочь процессу с самого начала, так как я услышал на обсуждении школы важные для себя ключевые слова. Во-первых, школа православная, а я считаю себя глубоко верующим человеком. Во-вторых, школа на эстонском языке, и это правильно. Я убежден, что у образования на русском языке в Эстонии будущего нет. Могут быть нишевые частные школы, но государственные – нет. Я много где пожил – в Европе, Америке, на Ближнем Востоке. За редким исключением почти везде есть один язык, на котором дается образование. В Эстонии это эстонский язык.