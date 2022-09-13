Европейский суд вынес восьмого сентября решение о том, что закон, обязывающий автобусные компании бесплатно и без государственной компенсации перевозить людей с инвалидностью и дошкольников, действующий в Эстонии уже двадцать лет, неправомерен и должен быть отменен, сообщила во вторник BNS пресс-служба AS Lux Express Estonia.
Европейский суд: эстонские автобусные компании не обязаны возить бесплатно инвалидов и дошкольников
Это решение должно положить конец начавшемуся более трех лет назад спору, когда в 2019 году компания Lux Express подала в суд на государство, потребовав признать неконституционным Закон об общественном транспорте.
В 2020 году рассматривавший дело Таллиннский административный суд обратился с запросом в Европейский суд, и перед вынесением решения запросил оценку того, регулируется ли обязанность обеспечивать бесплатные поездки еще и законодательством Европейского Союза. Принятое на прошлой неделе решение Европейского суда является для Таллиннского административного суда обязательным.
«Эстонское государство до последнего момента пыталось утверждать, что законодательство Европейского союза здесь не применимо, и что государство имеет полное право принуждать перевозчиков возить людей в автобусах бесплатно. Европейский суд заявил, что обязательство государства по выплате компенсаций действует еще с 1971 года. Теперь посчитаем, насколько велика была разница между доходами и расходами. Таким образом, мы узнаем, насколько дорогим был подарок, который государство изначально хотело оплатить из чужих карманов», – прокомментировал партнер адвокатского бюро Sorainen Карри Гинтер, представляющий интересы Lux Express и других эстонских автобусных операторов.
По словам члена правления Lux Express Estonia AS Ингмара Рооса, важно подчеркнуть, что компания обратилась в суд не для того, чтобы выступить против людей с инвалидностью или дошкольников, или чтобы оспорить право государства предлагать им более выгодные условия по использованию общественного транспорта.
«Мы не согласны именно с несправедливой – а в свете решения Европейского суда и незаконной – системой, которая была выстроена государством. Перевозчикам, у которых государство закупает услугу по перевозкам на основании договоров об оказании публичных услуг, расход на перевозку обладающих правом на бесплатный проезд пассажиров возмещается, исходя из цены за километр. Однако перевозчики, которые обслуживают линии, существующие за счет дохода с продаж билетов, должны обслуживать эти же группы пассажиров совершенно бесплатно. Это причиняет ущерб конкуренции между основанным на продаже билетов автобусным движением и услугой, финансируемой из государственного бюджета. В целом это означает, что из-за незаконно налагаемого государством бремени существует меньше автобусных маршрутов, чем их было бы в условиях неискаженной конкуренции», – сказал Роос.
Присяжный адвокат Sorainen Кадри Хяргинен добавила, что в настоящее время суд запрашивает Министерство экономики и коммуникаций (ответчика), какую позицию оно займет после публикации мнения Европейского суда в предварительном решении. «Очевидно, что уже нельзя исходить из того, что перевозчику не следует возмещать ущерб. Ответчику стоило бы начать договариваться с истцом об исчислении и выплате суммы компенсации. Суд ожидает позицию ответчика в течение 15 дней с момента вручения постановления», – добавила Хяргинен.
Сохранявшуюся годами несправедливую ситуацию делает гротескной то обстоятельство, что Министерство экономики и коммуникаций при посредничестве канцлера юстиции еще в 2008 году пообещало автобусным перевозчикам, что уже совсем скоро будет разработана специальная система компенсаций за обслуживания лиц, обладающих правом на бесплатный проезд.
«Прошло уже 14 лет, однако данное обещание до сих пор так и не было выполнено. При этом в какой-то момент правительство и вовсе посчитало, что эстонское государство является достаточно богатым для запуска системы общего бесплатного автобусного движения на общественных уездных линиях», – добавил Роос.
После иска Lux Express Estonia AS с аналогичной жалобой в суд обратились еще три эстонских автобусных предприятия: MK Autobuss AS, Estonian Lines OÜ и Arilix OÜ.
Согласно мнению Министерства экономики и коммуникаций, которое до сих пор представляло в рамках судебного разбирательства интересы государства, возложенное законом об общественном транспорте на автобусные предприятия обязательство обслуживать детей дошкольного возраста и лиц с инвалидностью бесплатно и без получения компенсации, по своей сути, не является возложением обязательства по оказанию публичных услуг.
Однак Европейский суд решил иначе.