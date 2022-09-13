Европейский суд: эстонские автобусные компании не обязаны возить инвалидов и дошкольников бесплатно

Это решение должно положить конец начавшемуся более трех лет назад спору, когда в 2019 году компания Lux Express подала в суд на государство, потребовав признать неконституционным Закон об общественном транспорте.

В 2020 году рассматривавший дело Таллиннский административный суд обратился с запросом в Европейский суд, и перед вынесением решения запросил оценку того, регулируется ли обязанность обеспечивать бесплатные поездки еще и законодательством Европейского Союза. Принятое на прошлой неделе решение Европейского суда является для Таллиннского административного суда обязательным.

«Эстонское государство до последнего момента пыталось утверждать, что законодательство Европейского союза здесь не применимо, и что государство имеет полное право принуждать перевозчиков возить людей в автобусах бесплатно. Европейский суд заявил, что обязательство государства по выплате компенсаций действует еще с 1971 года. Теперь посчитаем, насколько велика была разница между доходами и расходами. Таким образом, мы узнаем, насколько дорогим был подарок, который государство изначально хотело оплатить из чужих карманов», – прокомментировал партнер адвокатского бюро Sorainen Карри Гинтер, представляющий интересы Lux Express и других эстонских автобусных операторов.

По словам члена правления Lux Express Estonia AS Ингмара Рооса, важно подчеркнуть, что компания обратилась в суд не для того, чтобы выступить против людей с инвалидностью или дошкольников, или чтобы оспорить право государства предлагать им более выгодные условия по использованию общественного транспорта.