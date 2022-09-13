Диета довела. Тренер рассказал о рвоте и обмороках у Чимаева

Тренер шведского бойца UFC Хамзата Чимаева Андреас Михаэль объяснил, почему уроженец Чечни провалил взвешивание перед турниром UFC 279 и был лишен возможности выступить в главном бою вечера против Нейта Диаса. Слова тренера приводит MMA Fighting.

Михаэль заявил, что не сделать вес перед боем было «абсолютно непрофессионально», и принес извинения команде Диаса. Он отметил, что сам принял решение прекратить сгонять вес перед боем, поскольку Чимаев плохо себя чувствовал.

«У него были мышечные спазмы, его трясло. Его рвало. Когда он поднималcя, то терял сознание. Я беспокоился за него», – сказал тренер. В итоге было принято решение вызвать врача, который рекомендовал остановить сгонку веса.

Чимаев выступал в UFC в полусреднем и среднем весе и ранее всегда укладывался в нормы. Однако перед боем с Диасом его вес был выше разрешенного почти на 4 кг.

В итоге вместо Диаса Чимаев бился с американцем Кевином Холландом и победил его в первом раунде. Диас провел бой с Тони Фергюсоном и также победил.