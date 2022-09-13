Проживающим в Эстонии российским пенсионерам не выплатили пенсии за третий квартал, поскольку Департамент социального страхования не получил денежных средств от Пенсионного фонда РФ.
Проживающим в Эстонии российским пенсионерам не выплатили пенсии
По словам руководителя отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, согласно договору о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, заключенному между Россией и Эстонией, Департамент социального страхования выплачивает пенсию проживающим в Эстонии и получающим российскую пенсию людям после перечисления соответствующих денежных средств из РФ.
Но, по независящим от эстонского ведомства причинам, денежных средств для выплаты пенсий за третий квартал от Пенсионного фонда РФ получено не было, пишет Rus.ERR.
Кюмник сообщила, что, по их данным, российская сторона дважды пробовала осуществить платеж, но это им так и не не удалось, поэтому в сложившейся ситуации она видит несколько решений: первое – когда из РФ поступят соответствующие средства для выплаты пенсий; второе – человек может ходатайствовать о прожиточном пособии, если после оплаты расходов на жилье у него или его семьи на руках остается сумма ниже прожиточного минимума; третье – если российская и эстонская пенсии в общей сумме оказываются ниже ставки народной пенсии (275,34 евро), то человеку выплачивают разницу между его пенсией и ставкой народной пенсии.
Согласно спискам на третий квартал, в сентябре пенсия РФ должна быть выплачена в Эстонии 4061 человеку.
В то же время, Департамент соцстрахования сообщил, что успешно перечислил денежные средства Пенсионному фонду РФ для выплаты пенсий эстонским пенсионерам, которые, согласно спискам, проживают на территории Российской Федерации.