Проживающим в Эстонии российским пенсионерам не выплатили пенсии

Кюмник сообщила, что, по их данным, российская сторона дважды пробовала осуществить платеж, но это им так и не не удалось, поэтому в сложившейся ситуации она видит несколько решений: первое – когда из РФ поступят соответствующие средства для выплаты пенсий; второе – человек может ходатайствовать о прожиточном пособии, если после оплаты расходов на жилье у него или его семьи на руках остается сумма ниже прожиточного минимума; третье – если российская и эстонская пенсии в общей сумме оказываются ниже ставки народной пенсии (275,34 евро), то человеку выплачивают разницу между его пенсией и ставкой народной пенсии.