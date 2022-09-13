В новом мобильном приложении можно найти качественную еду за полцены

Согласно исследованию, проведенному Министерством окружающей среды в прошлом году, в Эстонии ежегодно образуется 167 000 тонн пищевых отходов. Примерно половина из них – это испортившаяся еда, а в мире ежегодно выбрасывается более 900 миллионов тонн продуктов питания. Если все это погрузить на грузовики, то образовалась бы цепочка, которая обогнула бы земной шар семь раз.

ResQ Club поставил перед собой задачу сократить пищевые расходы и в то же время сделать доступными для жителей Эстонии продукты питания из близлежащих ресторанов, кафе, продуктовых магазинов и от оптовых торговцев.

«Пищевые отходы – настолько масштабная проблема, что количество выбросов парниковых газов от них можно сравнить с негативным воздействием на окружающую среду автомобильного транспорта. Однако пищевые отходы – это именно то, что можно легко сократить, просто изменив потребительское поведение», – подтвердила руководитель ResQ Club на эстонском рынке Анетт Кислов.

Согласно Целям устойчивого развития ООН, к 2030 году во всем мире пищевые отходы, образующиеся на душу населения в розничной торговле и потреблении, должны быть сокращены, как минимум, вдвое. «На данный момент в Таллинне активно ведутся переговоры о расширении круга "спасателей" продуктов среди ресторанов, кафе и магазинов. Только недавно к платформе присоединились магазины R-Kiosk в Таллинне и все кафе Caffeine», – добавила Кислов.