Новым тренером «Левадии» назначен Максим Калиниченко

За время своей карьеры игрока, в период с 2002 по 2011 год Максим Калиниченко сыграл 47 игр за сборную Украины и забил 7 мячей. В составе сборной Украины в 2006 году Калиниченко также играл и на чемпионате мира, где с командой он дошел до четвертьфинала, в котором украинцы уступили будущим победителям мундиаля – итальянцам. На этом чемпионате, новый тренер «Левадии» в игре против Саудовской Аравии забил гол и отдал две результативные передачи.

Помимо украинских клубов, Максим Калиниченко играл с 2000 по 2008 год за московский «Спартак». В составе «Спартака» в том же 2006 году он участвовал в групповом раунде Лиги Чемпионов. В групповом матче против «Баварии Мюнхен» Калиниченко забил гол и отдал результативную передачу. В «Спартаке» Калиниченко пересекался и с нынешним спортивным директором «Левадии» Тармо Кинком.

Сам Тармо Кинк так прокомментировал смену главного тренера: «Перед клубом по-прежнему стоят высокие цели и задачи, которые теперь мы будем пытаться достичь с новым главным тренером. Также руководство клуба посчитало, что лучше сейчас внести такие большие изменения, а не дожидаться окончания сезона. С новым тренером я познакомился в 2003 году, вместе в «Спартаке» мы играли три года. Я очень хочу поблагодарить сербских тренеров за работу и пожелать им всяческих успехов и удачи. Мы все искренне надеемся, что новый этап развития «Левадии» будет успешным!»