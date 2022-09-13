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Новым тренером «Левадии» назначен Максим Калиниченко

rus.postimees.ee
Новым тренером «Левадии» назначен Максим Калиниченко
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Новый главный тренер ФКИ Левадия Максим Калиниченко (слева) и президент клуба Виктор Левада.
Новый главный тренер ФКИ Левадия Максим Калиниченко (слева) и президент клуба Виктор Левада. Фото: Katariina Peetson, JK Levadia

43-летний украинский специалист Максим Калиниченко назначен новым главным тренером «Левадии». Контракт рассчитан до конца 2023 года, с опцией продления ещё на два года.

Назначение нового главного тренера означает, что со своего поста уходит исполнявший обязанности главного тренера Иван Стойкович, который присоединился к клубу в начале 2022 года. Возглавлявший полгода Левадию U21 Стойкович встал у руля главной команды в начале июля. Вместе с Иваном Стойковичем свои посты также покидают помощник тренера Никола Митич и тренер по физподготовке Урош Николич.

У Максима Калиниченко есть тренерская лицензия UEFA Pro, в качестве помощников тренера с ним будут работать Никита Андреев и Артём Артюнин. Андреев также продолжит руководить «Левадией» U21.

Новый главный тренер «Левадии» Максим Калиниченко признался, что встать у руля действующего чемпиона Эстонии для него хороший вызов: «Я работал в качестве помощника тренера в Украине, России и Латвии. В качестве игрока я наблюдал стиль работы тренеров с разным почерком. Когда «Левадия» вышла со мной на связь я понял, что это хороший шанс проявить себя в качестве главного тренера».

Украинец также добавил: «Поскольку сезон уже в завершающей стадии, я принял решение не делать больших изменений в команде. По этой же причине мы пока не будем привлекать дополнительных тренеров. Посмотрим на ситуацию в конце года, тогда уже будет вида ситуация и я уверен, что мы пополним команду как новыми тренерами, так и игроками».

Свою философию игры Калиниченко описал так: «Я посмотрел достаточно много игр «Левадии» и составил представление, чего бы я хотел видеть в команде. Понятно, что в футболе самое главное результат, но также я хочу играть в такой футбол, за которым будет приятно и интересно следить».

За время своей карьеры игрока, в период с 2002 по 2011 год Максим Калиниченко сыграл 47 игр за сборную Украины и забил 7 мячей. В составе сборной Украины в 2006 году Калиниченко также играл и на чемпионате мира, где с командой он дошел до четвертьфинала, в котором украинцы уступили будущим победителям мундиаля – итальянцам. На этом чемпионате, новый тренер «Левадии» в игре против Саудовской Аравии забил гол и отдал две результативные передачи.

Помимо украинских клубов, Максим Калиниченко играл с 2000 по 2008 год за московский «Спартак». В составе «Спартака» в том же 2006 году он участвовал в групповом раунде Лиги Чемпионов. В групповом матче против «Баварии Мюнхен» Калиниченко забил гол и отдал результативную передачу. В «Спартаке» Калиниченко пересекался и с нынешним спортивным директором «Левадии» Тармо Кинком.

Сам Тармо Кинк так прокомментировал смену главного тренера: «Перед клубом по-прежнему стоят высокие цели и задачи, которые теперь мы будем пытаться достичь с новым главным тренером. Также руководство клуба посчитало, что лучше сейчас внести такие большие изменения, а не дожидаться окончания сезона. С новым тренером я познакомился в 2003 году, вместе в «Спартаке» мы играли три года. Я очень хочу поблагодарить сербских тренеров за работу и пожелать им всяческих успехов и удачи. Мы все искренне надеемся, что новый этап развития «Левадии» будет успешным!»

Свою тренерскую карьеру Максим Калиниченко начал в 2015 году в харьковском «Металлисте» U21. Предыдущее место работы украинского специалиста - пост помощника тренера в клубе Вирслиги (высший дивизион, чемпионат Латвии) ФК «Рига». Также Калиниченко был помощником тренера в команде первого дивизиона чемпионата России ФК «Родина Москва» и украинского клуба «Полесье». Первую игру в качестве главного тренера «Левадия» Максим Калиниченко проведёт уже в ближайшее воскресенье в 14:30 на стадионе A.Le Coq против команды «Курессааре».

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