Из Эстонии в Западную Европу запущен «Янтарный поезд»

Интермодальный Amber Trai повышает безопасность дорожного движения и сохраняет природу, перемещая товары с автодорог на рельсы. Благодаря новой линии товары из Западной Европы будут в дальнейшем доставляться в страны Балтии быстрее, дешевле и экологичнее.

Договор о создании новой регулярной линии грузовых перевозок был подписан EVR Cargo и железнодорожными предприятиями Латвии и Литвы в мае 2018 года в Таллинне. Линия под названием «Янтарный поезд» проходит по маршруту Шештокай-Рига-Таллинн, протяженность которого составляет 650 километров. Предприятие EVR Cargo отвечает за оперирование линией от Валга до Мууга. В Латвии линией оперирует LDZ Logistika, а в Литве – Литовская железная дорога.

«Сегодня у нас тест-рейс – мы проверим, будут ли работать погрузка товаров, пограничные операции, обмен документами и данными, – пояснил председатель правления возглавляющей проект Amber Trai железнодорожной грузовой компании Operail Рауль Тоомсалу. – На этот раз с автодороги на железную дорогу будут поступать древесный материал, торф и строительная пена, которые мы отвезем в Литву для наших клиентов».

Согласно плану, тестовый поезд прибудет в Каунас через терминалы в Эстонии, Латвии и Литве к утру среды. Там полуприцепы будут перегружены в вагоны-платформы европейской колеи, и грузы продолжат путь в направлении Западной Европы. Вагоны Amber Trai наполнят грузами, с которыми поезд вернется в порт Мууга, где трейлеры загрузят на суда для следования в Финляндию.

По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, этот поезд особенно важен для Эстонии сейчас, когда в мире меняются торговые потоки и транспортные коридоры.