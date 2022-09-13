Чемпионат мира по художественной гимнастике начнется в Софии уже завтра, 14 сентября. Тут будут разыграны первые путевки на Олимпийские игры в Париже. Эстонию представит сборная по групповой гимнастике, а также действующая чемпионка Эстонии в личном зачете Мелани Келер.
На чемпионате мира по художественной гимнастике Эстонию представят семь спортсменок
Генеральный секретарь Федерации художественной гимнастики Эстонии Наталья Инно отметила, что квалификация по художественной гимнастике этого цикла похожа на предыдущую.
«Олимпийские путевки распределяются в течение трех лет и на этом чемпионате мира, помимо титула чемпиона, можно будет заработать и первые места на Олимпиаду в Париже 2024. Места на Олимпиаду 2024 для своей страны гарантируют три лучших гимнастки в индивидуальном зачете и три команды, ставшие лучшими в групповых соревнованиях. Следующие баллы для Олимпиады будут зарабатываться на чемпионате мира 2023, который пройдет в Баку. В общей сложности на Олимпиаду в Париже пройдут 14 групповых программ и 24 индивидуальных гимнастки», - пояснила Инно.
На чемпионате мира в Софии под флагом Эстонии выйдут Мелани Келер и национальная сборная по групповой гимнастике.
«На чемпионате Европы, который прошел в июне, Мелани завоевала высокое 21-е место; на этих соревнованиях она будет бороться за выход в финал. В финал пройдут 18 спортсменок. Групповые спортсменки также прекрасно подготовились летом и выйдут на чемпионат в отличной форме. Тренеры перевели тренировки на вечернее время и тренировались в том же формате, что и на чемпионате мира – две программы в день. Также мы работали и с психикой спортсменок. Программы сложные, работы проделано много, но безошибочное чистое выступление даст возможность пройти в финал», - добавила Инно.
В состав национальной сборной вошли Анна Окаманчук, Алина Веселова, Эвелин Наптал, Миртель Корбелайнен, Кьяра Оя и Аделина Беляева.
Мелани Келер будет выступать в квалификации индивидуального зачета 14 сентября, командная сборная – 16 сентября. Финалы пройдут на выходных 17-18 сентября. В общей сложности в Софии выступят 30 команд и 89 спортсменок в индивидуальном зачете.