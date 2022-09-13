Предприятиям общественного питания, пострадавшим во время коронакризиса, теперь приходится справляться с высокими ценами на электричество. Для некоторых это означает прекращение существования, а для других — новый вызов, когда нужно стиснуть зубы и надеяться на лучшее.
Чтобы выжить, рестораны вынуждены поднять цены до предела. Но есть и исключения
Один из владельцев тартуского ресторана Püssirohukelder Янис Яомаа сказал, что и до нынешнего повышения цен общественное питание переживало трудные времена.
«Мы до сих пор не смогли восстановить тот оборот, который у нас был в 2019 году, до короны», — пояснил он.
Четырехзначные счета
Вместо долгожданного облегчения пришла высокая инфляция, из-за которой держаться на плаву стало еще труднее.
«Счет за электричество в августе составил 7 200 евро, а, например, в начале года счета составляли около 1 800 евро», — сравнил Яомаа и добавил, что им пришлось столкнуться с неожиданно высокими бытовыми расходами. Однако — во всяком случае до конца декабря — счета за отопление будут под контролем, потому что до тех пор в ресторане действует пакет газа с фиксированной ценой.
«Мы не можем предположить, по какой цене нам будет предложен пакет с января», — сказал Яомаа. Помещения Püssirohukelder большие и имеют очень высокие потолки, что делает отопление энергоемким и дорогим.
Несмотря на большие расходы, Püssirohukelder не закроет свои двери, а Яомаа однозначно опроверг слух о закрытии заведения на зиму.
«Разговоры о том, что мы собираемся закрываться, точно не соответствуют действительности», — говорит он. По словам Яомаа, Püssirohukelder является одной из визитных карточек Тарту, поэтому важно, чтобы это заведение продолжало принимать клиентов.
На данный момент еда и напитки существенно не подорожали, но в ближайшем будущем, это будет неизбежно. «Во-первых, сырье становится дороже, но мы должны быть в состоянии покрыть и другие расходы», — сказал Яомаа. Однако он надеется, что исторический паб займет особое место в сердцах людей и будет привлекать посетителей снова и снова.
Еще одно место, без которого многие студенты не представляют город, — это кафе Säde на улице Рюйтли. «В трудные времена приходится принимать трудные решения, — сказал его владелец Мартин Бек. — К сожалению, мы вынуждены закрыть кафe, работающее в универмаге», — сказал он. Однако заведение на улице Рюйтли останется открытым.
Легче не стало
«Предвестником нынешней ситуации являются последние годы управления бизнесом в условиях ограничений из-за коронакризиса, — сказал Бек. — Мы прошли через все это в надежде, что скоро станет легче».
Но на смену локдауну пришли неожиданно большие бытовые расходы. «Счет за август мы еще не получили, а по состоянию на июль счета за электричество выросли втрое», — признался Бек.
Помимо этого, в бюджете должны быть выделены и деньги на повышение зарплаты работникам и закупку сырья, которое постоянно дорожает. Растущие расходы отражаются на ценах, обозначенных в меню.
«В начале лета цены пришлось поднять только потому, что сырье подорожало», — говорит Бек, не исключая, что цены будут расти и дальше.
Доступная цена как тонкая грань
Рост цен неизбежен и в других местах, где можно поесть, например Pompei, один из новейших ресторанов Тарту, пересматривает свои цены каждые несколько недель.
«При повышении цен необходимо провести тонкую грань, выделить ту цену, которая будет доступна клиентам, и цену, которая отвратит посетителя от посещения ресторана», — сказал менеджер Pompei Тынис Нёпс.
Несмотря на то, что цены на бытовые расходы выросли вдвое, по словам Нёпса он не видит возможности для экономии.
«Если мы перестанем предлагать, например, свежую моцареллу или другие энергозатратные продукты, то мы утратим большую часть нашего реноме», — пояснил он.
Однако, по словам Нёпса, в настоящее время у ресторана Pompei недостатка в посетителях нет. «Каждый вечер в ресторане полно народу, часто не удается найти свободного места», — отметил Нёпс и добавил, что предсказать будущее никто не может, однако встречать холодную погоду нужно скорее с оптимизмом. «Всем сейчас тяжело, но как-то нужно справляться», — подытожил он.