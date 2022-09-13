Чтобы выжить, рестораны вынуждены поднять цены до предела. Но есть и исключения

Один из владельцев тартуского ресторана Püssirohukelder Янис Яомаа сказал, что и до нынешнего повышения цен общественное питание переживало трудные времена.

«Мы до сих пор не смогли восстановить тот оборот, который у нас был в 2019 году, до короны», — пояснил он.

Четырехзначные счета

Вместо долгожданного облегчения пришла высокая инфляция, из-за которой держаться на плаву стало еще труднее.

«Счет за электричество в августе составил 7 200 евро, а, например, в начале года счета составляли около 1 800 евро», — сравнил Яомаа и добавил, что им пришлось столкнуться с неожиданно высокими бытовыми расходами. Однако — во всяком случае до конца декабря — счета за отопление будут под контролем, потому что до тех пор в ресторане действует пакет газа с фиксированной ценой.

«Мы не можем предположить, по какой цене нам будет предложен пакет с января», — сказал Яомаа. Помещения Püssirohukelder большие и имеют очень высокие потолки, что делает отопление энергоемким и дорогим.

Несмотря на большие расходы, Püssirohukelder не закроет свои двери, а Яомаа однозначно опроверг слух о закрытии заведения на зиму.

«Разговоры о том, что мы собираемся закрываться, точно не соответствуют действительности», — говорит он. По словам Яомаа, Püssirohukelder является одной из визитных карточек Тарту, поэтому важно, чтобы это заведение продолжало принимать клиентов.