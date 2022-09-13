В фигурном катании дебютировала 14-летняя девушка-трансгендер

Марии Хоакине Рейкдаль 14 лет, она дважды выиграла чемпионат Бразилии среди юниоров в женском одиночном катании. Также она занимается фигурным катанием на роликовых коньках и была серебряным призером на чемпионате своей страны в этой дисциплине.

Раньше ее звали Жако. Сейчас девочка принимает лекарства, которые должны подавить в ней тестостерон во время полового созревания. На этапе Гран-при в Риге Мария заняла предпоследнее место.