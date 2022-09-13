Экономист: ухудшение экономической ситуации привело к снижению способности людей покупать жилье

По мнению Уускюла, цены будут расти дольше, чем прогнозировалось весной. Половина прироста связана с затратами, а половина – с ценовыми ожиданиями. «Предприятия повысили цены, потому что они ожидают роста цен, а с другой стороны, они повышают цены, потому что другие повысили цены. Потребители стали менее избирательны в своих расходах, потому что боятся, что если они не купят сегодня, то завтра они за те же деньги получат меньше», – объяснил Уускюла.

Главный экономист заявил, что ухудшение экономической ситуации привело к снижению способности людей покупать жилье. Это объясняется тем, что ожидаемые расходы на жилье стали выше, а продукты питания подорожали. «Также наблюдается большой рост цен на недвижимость, люди покупают дома все меньшие по площади и расположенные все дальше от центра города», – сказал Уускюла.

Хотя в этом году ставки по кредитам впервые за долгое время пошли вверх, напрямую процентные ставки пока не оказали влияния на способность людей брать кредиты. Недавнее повышение процентных ставок центрального банка датируется 8 сентября, и оно не будет последним. «Эстония не имела такой низкой реальной процентной ставки с 1990-х. Удивительно не то, что процентные ставки растут, а то, что они стали расти так поздно и так мало», – сказал Уускюла.

По мнению Уускюла, краткосрочные энергетические вопросы необходимо решать более активно. «Необходимы управляемые мощности по производству электроэнергии с планируемой ценой, что, в свою очередь, поможет создать новые генерирующие мощности», – сказал он.

Уускюла добавил, что на таком бурно развивающемся рынке контроль цен также важен, особенно для Эстонии, которая очень сильно зависит от цен на энергию. По его словам, это облегчит планирование как для домохозяйств, так и для предприятий.