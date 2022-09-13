Хотя с весны экономика сокращается ежеквартально, последний экономический прогноз Luminor показывает, что в годовом исчислении экономический рост останется на нулевом уровне. Ожидается, что весной-летом следующего года экономический рост ускорится, однако безработица сохранит тенденцию к росту. Об этом пишет главный экономист банка Ленно Уускюла.
Экономист: ухудшение экономической ситуации привело к снижению способности людей покупать жилье
По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, восстановление экономического роста возможно весной-летом следующего года, когда станет ясно, насколько высокими оказались расходы на энергоносители зимой и как Европа смогла преодолеть трудности, связанные с ограниченной доступностью природного газа в промышленности, производстве электроэнергии и бытовом потреблении. «Положительные события в Европе могут ускорить реализацию этого оптимистического сценария, но на данный момент это скорее маловероятно», – сказал Уускюла.
Luminor прогнозирует, что ежегодный экономический рост останется на нулевом уровне как в этом, так и в следующем году, а в 2024 году вырастет на 4%. В то же время безработица достигнет 7% в следующем году и 8% еще через год. Рост заработной платы составит 10% в этом году и 12% в следующем.
Во второй половине следующего года мировая экономика восстановит темпы роста, учитывая ожидаемое ослабление роста цен и приспособление к новой ситуации. Весной следующего года цены будут расти, но летом и осенью мы увидим небольшое снижение, что означает стабилизацию уровня цен. «Поскольку ожидается, что цены в конце этого года будут значительно выше среднегодового уровня и останутся такими в новом году, уровень цен в следующем году будет на 13% выше, чем в этом году. Инфляция, которая ослабеет в 2023 году, по прогнозам, приведет к трехпроцентному росту цен в 2024 году», – сказал Уускюла.
По словам Уускюла, то, чего опасались весной, как короткого и резкого спада, теперь превратилось в спад более длительный и пологий. Однако, в отличие от предыдущей рецессии, расходы были распределены более равномерно по семьям, поскольку вместо заметного роста безработицы пока снизилась реальная заработная плата.
По мнению Уускюла, цены будут расти дольше, чем прогнозировалось весной. Половина прироста связана с затратами, а половина – с ценовыми ожиданиями. «Предприятия повысили цены, потому что они ожидают роста цен, а с другой стороны, они повышают цены, потому что другие повысили цены. Потребители стали менее избирательны в своих расходах, потому что боятся, что если они не купят сегодня, то завтра они за те же деньги получат меньше», – объяснил Уускюла.
Главный экономист заявил, что ухудшение экономической ситуации привело к снижению способности людей покупать жилье. Это объясняется тем, что ожидаемые расходы на жилье стали выше, а продукты питания подорожали. «Также наблюдается большой рост цен на недвижимость, люди покупают дома все меньшие по площади и расположенные все дальше от центра города», – сказал Уускюла.
Хотя в этом году ставки по кредитам впервые за долгое время пошли вверх, напрямую процентные ставки пока не оказали влияния на способность людей брать кредиты. Недавнее повышение процентных ставок центрального банка датируется 8 сентября, и оно не будет последним. «Эстония не имела такой низкой реальной процентной ставки с 1990-х. Удивительно не то, что процентные ставки растут, а то, что они стали расти так поздно и так мало», – сказал Уускюла.
По мнению Уускюла, краткосрочные энергетические вопросы необходимо решать более активно. «Необходимы управляемые мощности по производству электроэнергии с планируемой ценой, что, в свою очередь, поможет создать новые генерирующие мощности», – сказал он.
Уускюла добавил, что на таком бурно развивающемся рынке контроль цен также важен, особенно для Эстонии, которая очень сильно зависит от цен на энергию. По его словам, это облегчит планирование как для домохозяйств, так и для предприятий.
Основные экономические показатели и прогноз
2020
2021
2022 пр.
2023 пр.
2024 пр.
Частное потребление (рост за год, %)
-2,6
6,6
-1
0
4
Потребление в госсекторе (рост за год, %)
3,1
4,0
3
3
0
Инвестиции (рост за год, %)
17,0
7,3
-2
0
5
Экспорт (рост за год, %)
-4,9
19,9
1
3
6
Импорт (рост за год, %)
0,6
20,9
3
4
7
ВВП (рост за год, %)
-2,6
8,2
0
0
4
Номинальный ВВП (млрд евро)
27,4
31,4
37
40
43
Безработица (%)
6,9
6,2
6
7
8
Потребительские цены (рост за год, %)
-0,4
4,6
22
13
3
Зарплаты (рост за год, %)
2,9
6,8
10
12
7
Баланс текущего счёта (% от ВВП)
-0,3
-1.6
0
0
1
Госбюджет (% от ВВП)
-5,6
-2,7
-3
-3
0