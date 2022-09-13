Сокращение бюджета Спасательного департамента приведет к закрытию четырех спасательных команд

В EPTAÜ отмечают, что из-за низких зарплат Спасательному департаменту становится все труднее найти новых сотрудников и заполнить вакансии.

«Сотрудники спасательной команды стареют, их здоровье и работоспособность ухудшаются. Из приоритетных групп по повышению зарплаты в госбюджете за 2023 год спасатели находятся в худшем положении. Эксплуатационные расходы Спасательного департамента резко упали из-за высокой инфляции и выполнить требования по сокращению бюджета просто невозможно», – написал генеральный представитель профсоюза Калле Кооп в обращении к премьер-министру Кае Каллас.

EPTAÜ предлагает довести доход эстонских спасателей до уровня средней зарплаты в Эстонии. Если сокращение бюджета останется в силе, по сведениям EPTAÜ, придется закрыть три или четыре спасательные команды, что значительно ухудшит качество и доступность помощи и снизит безопасность людей.