Учителя на акции протеста: мы требуем зарплату не менее 2000 евро

Кристель Миллер, классный руководитель

Фото: Rus.Postimees.

Мы знаем, что правительство ценит учителей и понимает, что без образованных людей у ​​страны нет светлого будущего. Учителю по-прежнему приходится быть родителем для своих учеников. С каждым днем мы все больше занимаемся с разными детьми. Например, сейчас с украинскими. Преподаватели просто выгорают. Сейчас мы требуем зарплату не менее 2000 евро.

В нашей школе работала учительница с двумя высшими образованиями, которая не могла остаться в Таллинне, поскольку квартплата была ей не по карману. Такое ощущение, что учительница, чтобы выжить, должна иметь богатого мужа. Если зарплаты не поднимут, я думаю, будет еще одна забастовка, как в Латвии.

Керсти Калдмяэ, учитель математики

Фото: Rus.Postimees.

Я думаю, что сейчас необходимо лучше осознавать состояние эстонского образования. Учителей уже не хватает, а те учителя, которые есть, на грани выгорания. А ведь эстонский педагогический коллектив является одним из старейших в Европе! Поэтому, наконец, пора понять, что в будущем нашим детям никто не сможет преподавать. А что будет с Эстонией, если у нас не будет умных людей? Вообще мне нравится моя работа, профессия учителя одна из лучших в мире. Поэтому зарплата учителей должна начинаться с 2000 евро и быть дифференцированной, в зависимости от квалификации работника.

Лийз и Тийна, учителя

Фото: Rus.Postimees.

Лийз: Мы пришли на протест, поскольку в школах должны быть хорошие учителя. На данный момент ситуация показывает, что все становится печальнее и печальнее. Если учителям не поднимут зарплату, им придется брать больше учебных часов, чтобы выжить с такими высокими ценами. Качество образования в Эстонии падает, потому что учителя болеют или выгорают.