Каллас в разговоре с Макроном: война еще не окончена, но украинцы могут выиграть

По словам премьер-министра Эстонии, успех Украины на поле боя является подтверждением того, что такие страны, как Эстония и Франция, находятся на правильном пути в военной поддержке Украины, и это направление должно быть продолжено. «Украина очень умело использовала военную помощь, показав, что может выиграть эту войну, если поддержка продолжится», – сказала Каллас.

«Однако эта война далека от завершения. У России по-прежнему много войск в Украине, которые они используют для уничтожения людей и инфраструктуры. Украине предстоит долгая и трудная борьба. Украина показала всем нам, что высокий моральный дух и блестящее руководство так же важны, как и военная мощь. Именно военную помощь нам нужно продолжать оказывать, потому что так Украина может восстановить свою территориальную целостность», – подчеркнула Каллас.

Премьер-министр добавила, что Франция сыграла важную роль в политической и военной поддержке Украины и выразила надежду, что французы смогут и дальше оказывать помощь.

Каллас также заявила в беседе, что, к сожалению, могут случиться массовые военные преступления на вновь освобожденных территориях. «Мы должны поддержать Украину в сборе доказательств и их хранении для будущих судебных разбирательств. Наш посыл ясен: судный день для военных преступников рано или поздно наступит», – добавила она.

По словам премьер-министра, еще важнее достучаться до тех, кто поддерживает кремлевский режим. «Урезая привилегии так называемой элиты Санкт-Петербурга и Москвы, мы увеличиваем вероятность того, что их поддержка российской агрессии рухнет. Об этом говорит и болезненная реакция Кремля на решение о прекращении туристических поездок граждан России в ЕС», – пояснила Каллас.

По словам Каллас, надежда России состоит в том, что высокие цены на электроэнергию лишат нас воли и средств для военной поддержки Украины. «Более того, мы видим, что Россия использует всевозможные методы, в том числе запугивание ядерной катастрофой, чтобы парализовать нашу способность принимать решения и уменьшить общее желание помочь Украине», – сказала Каллас.

«Мы не должны позволить страху парализовать нас. Преждевременный и вынужденный мир был бы опасен для всех нас. Единственный способ приблизиться к миру сейчас – это предложить Украине быструю военную помощь», – подчеркнула она.