Израиль и Азербайджан нарастят поставки газа в ЕС

Ряд стран выразил желание внести вклад в смягчение энергетического кризиса в Европе. Так, Израиль сможет поставить в ЕС около 10 процентов от того объема газа, который Европа получила от России в 2021 году, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид. Он встретился в понедельник, 12 сентября, в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы собираемся принять участие в усилиях по замещению российского газа в Европе», - отметил Лапид после встречи. Шольц в свою очередь указал, что Германия работает над созданием инфраструктуры, которая позволит получать сырье от новых партнеров по мере отказа от российских поставок.

В июне Израиль и Египет подписали в Каире соглашение – в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – о поставках сжиженного природного газа в Европу. Израиль должен будет переправлять газ в соседний Египет, там сырье будет переводиться в сжиженное состояние, после чего - доставляться на танкерах в Европу.

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