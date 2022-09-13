Украинские самбисты отказались ехать на ЧЕ из-за участия россиян

«Мы заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы по причине принятого решения Международной федерации самбо (FIAS) и Европейской федерации самбо о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в этих соревнованиях», – говорится в заявлении на сайте.

FIAS в марте разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации МОК.

В июле первый вице-президент FIAS Сергей Елисеев заявил, что россияне выступят также на чемпионате мира по пляжному самбо в Израиле, молодежном чемпионате мира в Армении и взрослом чемпионате мира в Киргизии.