Галерея ⟩ В ходе полицейской операции были задержаны литовские угонщики машин

По словам начальника криминального бюро Лыунаской префектуры Райна Восмана, полиция развернула операцию с целью задержания угонщиков автомобилей из Паневежиса, Литва. «События стали разворачиваться сегодня ночью около двух часов, когда в Тарту на улице Сайалилле был угнан внедорожник Lexus 2020 г. выпуска. Угнанный автомобиль, преступников и находившийся в их распоряжении сопровождающий автомобиль задержали сотрудники криминального бюро Лыунаской префектуры в сотрудничестве с K-komando и подразделением быстрого реагирования префектуры», - пояснил начальник бюро.

Он отметил, что угнанный автомобиль направлялся из Тарту в сторону Кюлитсе и во время побега его скорость временами достигала 200 км/ч; недалеко от озера Кюлитсе водитель потерял на извилистой дороге управление и съехал в кювет. «Водитель вышел из машины и побежал в сторону Тарту. Полицейские последовали за мужчиной, и возле Тарту удалось задержать как мужчину, бывшего за рулем Lexus, так и сопровождающий автомобиль с еще двумя литовцами», - отметил начальник криминального бюро.

В качестве подозреваемых в совершении преступления были задержаны трое граждан Литвы в возрасте 28, 32 и 34 лет.