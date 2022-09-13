Начавшаяся поздним вечером в Тарту полицейская операция завершилась успешно, когда сотрудникам Лыунаской префектуры удалось вместе с коллегами задержать на краю города троих угонщиков машин, приехавших из Литвы, и бывший в их распоряжении сопровождающий автомобиль.
Галерея ⟩ В ходе полицейской операции были задержаны литовские угонщики машин
По словам начальника криминального бюро Лыунаской префектуры Райна Восмана, полиция развернула операцию с целью задержания угонщиков автомобилей из Паневежиса, Литва. «События стали разворачиваться сегодня ночью около двух часов, когда в Тарту на улице Сайалилле был угнан внедорожник Lexus 2020 г. выпуска. Угнанный автомобиль, преступников и находившийся в их распоряжении сопровождающий автомобиль задержали сотрудники криминального бюро Лыунаской префектуры в сотрудничестве с K-komando и подразделением быстрого реагирования префектуры», - пояснил начальник бюро.
Он отметил, что угнанный автомобиль направлялся из Тарту в сторону Кюлитсе и во время побега его скорость временами достигала 200 км/ч; недалеко от озера Кюлитсе водитель потерял на извилистой дороге управление и съехал в кювет. «Водитель вышел из машины и побежал в сторону Тарту. Полицейские последовали за мужчиной, и возле Тарту удалось задержать как мужчину, бывшего за рулем Lexus, так и сопровождающий автомобиль с еще двумя литовцами», - отметил начальник криминального бюро.
В качестве подозреваемых в совершении преступления были задержаны трое граждан Литвы в возрасте 28, 32 и 34 лет.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Мари Картау, прокуратура будет завтра ходатайствовать у суда о заключении подозреваемых под стражу. «В ходе производства по уголовному делу будут выяснены точные роли троих мужчин в совершении преступления. Также будет проверено, не причастен ли кто-либо из них к совершенным ранее подобным кражам автомобилей и в соответствии в этим будет дополнено предъявленное им подозрение. Поскольку, оставаясь на свободе, подозреваемые с большой долей вероятности покинули бы Эстонию и продолжили бы совершать подобные преступления в других местах, мы будем ходатайствовать у суда о заключении их под стражу», - заявила Картау.
По словам начальника криминального бюро, литовские преступники вновь действовали очень профессионально и удивили опытных полицейский своим конспиративным поведением. Несмотря на изобретательность преступников поимка этой группировки во время совершения преступления вовсе не была случайностью, это явилось результатом системной работы криминальной полиции и дает международным преступникам ясно понять, что в Эстонии не стоит красть автомобили, преступники будут задержаны в прямом смысле слова прямо на месте», - подчеркнул Восман.
Восман добавил, что добычей преступников вновь стал автомобиль с системой бесключевого доступа, в связи с чем Восман напоминает обладателям автомобилей с такой системой, чтобы подобные пульты следует держать в безопасном отдалении от входной двери, при необходимости в металлической коробке. Кроме того, он порекомендовал выяснить в инструкции, каким образом можно на ночь отключить сигнал ключа, так, чтобы у преступников не было к нему никакого доступа.