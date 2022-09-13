Эстонская дзюдоистка Виктория Зубкова завоевала серебряную медаль в возрастной группе F2 (35-39 лет) на чемпионате мира среди ветеранов, проходившем в Польше. Она стала первой женщиной-дзюдоисткой, выигравшей медаль на ЧМ в истории Эстонии.
Вошла в историю. На ЧМ по дзюдо среди ветеранов Виктория Зубкова завоевала серебро
Виктория Зубкова выступала в весовой категории до 63 кг и выиграла три из четырех проведенных поединков.
«Я довольна своим результатом. Конечно, хотелось бы занять первое место, но была очень сильная конкуренция. Сложнее всего пришлось в моральном аспекте – соперницы были опытные, и перед каждой схваткой мне приходилось собираться, чтобы не проиграть еще до того, как выйти на татами. Психологическая сторона очень важна в дзюдо, и я справилась», –сказала Зубкова.
Эстонская дзюдоистка в первом круге победила литовку Веронику Маяускене. Во втором и третьем круге Зубкова одержала победы над дзюдоистками из Индии – Смитой Шетти и Шилпой Хемчандрой Салиани. Однако в следующем круге Зубкова проиграла будущей чемпионке мира, немке Даниэле Кортманн.
Эстонские дзюдоисты также завоевали золотую медаль на чемпионате мира среди ветеранов, проходившем в Польше. В субботу бывший член сборной Эстонии по дзюдо Юхан Меттис завоевал золотую медаль в категории свыше 100 кг.