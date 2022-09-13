Вошла в историю. На ЧМ по дзюдо среди ветеранов Виктория Зубкова завоевала серебро

«Я довольна своим результатом. Конечно, хотелось бы занять первое место, но была очень сильная конкуренция. Сложнее всего пришлось в моральном аспекте – соперницы были опытные, и перед каждой схваткой мне приходилось собираться, чтобы не проиграть еще до того, как выйти на татами. Психологическая сторона очень важна в дзюдо, и я справилась», –сказала Зубкова.