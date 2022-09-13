В Литве переименовали Русский драматический театр

Как говорится в сообщении, литовский министр культуры Симонас Кайрис, получив на этой неделе предложения рабочей группы экспертов, своим распоряжением изменит название учреждения. Министр также обсудил рекомендации экспертов с представителями Совета профессиональных учреждений исполнительского искусства, правительства, Сейма и другими компетентными представителями сферы профессионального исполнительского искусства.

По данным министерства, большинство членов как рабочей группы, так и Совета профессиональных учреждений исполнительского искусства высказались за название Вильнюсский Старый театр.

По мнению экспертов, название Вильнюсского Старого театра одновременно является отсылкой к долгой истории этого здания и в то же время соответствует сегодняшнему театральному уставу и предполагаемому направлению.

По словам Кайриса, это будет «и символическое, и в то же время вполне реальное изменение», ведь такое название театра гораздо больше соответствует существующим принципам эксплуатации, отражает историю здания и открывает шире возможности для проведения различных мультикультурных инициатив.

«Естественно, что перемены могут вызывать беспокойство у театральной труппы — мы это понимаем и хотим еще раз подчеркнуть, что никто не сомневается ни в профессионализме этой труппы, ни в ее необходимости в общем контексте литовского театра», — отметил министр культуры Кайрис.

При обсуждении направлений деятельности театра рабочая группа сошлась во мнении, что они адекватны, устав должным образом определяет текущую театральную деятельность. Рабочая группа также подчеркнула, что необходимо сохранить действующую театральную труппу, выступающую на русском языке.

Призывы отказаться от нынешнего названия Русского драматического театра Литвы в культурной среде прозвучали после того, как в феврале Россия начала войну в Украине.