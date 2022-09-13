По данным Департамента здоровья, по состоянию на утро понедельника в больничном лечении в Эстонии нуждались 104 пациента с коронавирусом, на прошлой неделе выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19. На 36-й неделе проб с высоким содержанием вируса в процессе мониторинга сточных вод выявлено 55 процентов, что соответствует оранжевому уровню опасности распространения вируса.
С коронавирусом госпитализированы 104 пациента
По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе добавились 2262 случая заболевания, 914 из них лабораторно подтверждены, а в отношении 1348 диагноз поставлен клинически. «На первой неделе учебного года отмечен рост числа заболеваемости учащихся, в то же время общий уровень заболеваемости остался стабильным», – пояснила Сепп, по словам которой на показателях COVID-19 заболеваемость начала учебного года отразится на следующей неделе.
По состоянию на утро понедельника в больничном лечении в Эстонии нуждаются 104 пациента с коронавирусом, в интенсивной терапии один из них. За неделю госпитализирован 101 пациент, по сравнению с предыдущей неделей численность госпитализированных выросла на 31 процент, главным образом за счет заболевших инфекционными заболеваниями. За неделю скончались четыре человека в возрасте от 84 до 89 лет.
За неделю ввели 4951 дозу вакцины, в том числе 296 первых доз. Дополнительной или бустерной дозой вакцины привиты 478 472 человек. Всего в Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,6 процента населения.
На 36-ю неделю мониторинг сточных вод показывает оранжевый уровень опасности распространения вируса – это 55 процентов проб с высоким содержанием вируса. Выше всего содержание вируса в пробах из Ахтме, а ниже всего показатель в Выру и в Виймси-Мууга. За неделю содержание вируса в сточных водах немного понизилось, в том числе и там, где прежде уровень был красным.