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С коронавирусом госпитализированы 104 пациента

BNS
С коронавирусом госпитализированы 104 пациента
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Коронавирусное отделение в Ида-Таллиннской центральной больнице.
Коронавирусное отделение в Ида-Таллиннской центральной больнице. Фото: Remo Tõnismäe

По данным Департамента здоровья, по состоянию на утро понедельника в больничном лечении в Эстонии нуждались 104 пациента с коронавирусом, на прошлой неделе выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19. На 36-й неделе проб с высоким содержанием вируса в процессе мониторинга сточных вод выявлено 55 процентов, что соответствует оранжевому уровню опасности распространения вируса.

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе добавились 2262 случая заболевания, 914 из них лабораторно подтверждены, а в отношении 1348 диагноз поставлен клинически. «На первой неделе учебного года отмечен рост числа заболеваемости учащихся, в то же время общий уровень заболеваемости остался стабильным», – пояснила Сепп, по словам которой на показателях COVID-19 заболеваемость начала учебного года отразится на следующей неделе.

По состоянию на утро понедельника в больничном лечении в Эстонии нуждаются 104 пациента с коронавирусом, в интенсивной терапии один из них. За неделю госпитализирован 101 пациент, по сравнению с предыдущей неделей численность госпитализированных выросла на 31 процент, главным образом за счет заболевших инфекционными заболеваниями. За неделю скончались четыре человека в возрасте от 84 до 89 лет.

За неделю ввели 4951 дозу вакцины, в том числе 296 первых доз. Дополнительной или бустерной дозой вакцины привиты 478 472 человек. Всего в Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,6 процента населения.

На 36-ю неделю мониторинг сточных вод показывает оранжевый уровень опасности распространения вируса – это 55 процентов проб с высоким содержанием вируса. Выше всего содержание вируса в пробах из Ахтме, а ниже всего показатель в Выру и в Виймси-Мууга. За неделю содержание вируса в сточных водах немного понизилось, в том числе и там, где прежде уровень был красным.

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