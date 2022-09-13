С коронавирусом госпитализированы 104 пациента

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе добавились 2262 случая заболевания, 914 из них лабораторно подтверждены, а в отношении 1348 диагноз поставлен клинически. «На первой неделе учебного года отмечен рост числа заболеваемости учащихся, в то же время общий уровень заболеваемости остался стабильным», – пояснила Сепп, по словам которой на показателях COVID-19 заболеваемость начала учебного года отразится на следующей неделе.

По состоянию на утро понедельника в больничном лечении в Эстонии нуждаются 104 пациента с коронавирусом, в интенсивной терапии один из них. За неделю госпитализирован 101 пациент, по сравнению с предыдущей неделей численность госпитализированных выросла на 31 процент, главным образом за счет заболевших инфекционными заболеваниями. За неделю скончались четыре человека в возрасте от 84 до 89 лет.

За неделю ввели 4951 дозу вакцины, в том числе 296 первых доз. Дополнительной или бустерной дозой вакцины привиты 478 472 человек. Всего в Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,6 процента населения.