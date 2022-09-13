Президент Казахстана поддержал предложение переименовать столицу страны из Нур-Султана обратно в Астану

Он написал, что инициатива опирается на предложения, высказанные населением на встречах с депутатами, а также на многочисленные обращения, которые граждане присылали в период референдума.

«При этом Президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования», – уточнил Желдибай.

В начале сентября группа депутатов «Жаңа Қазақстан» предложила вернуть столице Казахстана историческое название – Астана. «Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – «Астана», которое в свое время было предложено первым президентом», – заявили парламентарии.