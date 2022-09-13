Предложение парламентариев переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана в Астану внесли в проект конституционного закона с согласия президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом пишет Новая газета. Европа со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Руслана Желдибайа.
Президент Казахстана поддержал предложение переименовать столицу страны из Нур-Султана обратно в Астану
Он написал, что инициатива опирается на предложения, высказанные населением на встречах с депутатами, а также на многочисленные обращения, которые граждане присылали в период референдума.
«При этом Президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования», – уточнил Желдибай.
В начале сентября группа депутатов «Жаңа Қазақстан» предложила вернуть столице Казахстана историческое название – Астана. «Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – «Астана», которое в свое время было предложено первым президентом», – заявили парламентарии.
Столица Казахстана получила название «Нур-Султан» в 2019 году в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Это было предложение Токаева, тогда только вступившего на пост главы государства.