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В ЕС одобрена еще одна вакцина от омикрона

Deutsche Welle
В ЕС одобрена еще одна вакцина от омикрона
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Вакцинация. Иллюстративный снимок.
Вакцинация. Иллюстративный снимок. Фото: SCOTT OLSON

Еврокомиссия (ЕК) одобрила еще одну вакцину производства компаний BioNTech/Pfizer от коронавируса SARS-CoV-2, адаптированную к подвидам варианта омикрон BA.4 и BA.5, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Использование новой вакцины для борьбы с подвидами омикрона ранее рекомендовал профильный комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). В ведомстве заявили, что повторная вакцинация препаратом Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 рекомендуется людям в возрасте 12 лет и старше.

«Мы знаем, что ковид по-прежнему представляет угрозу. Вот почему мы только что утвердили бустер BioNTech/Pfizer на основе рекомендации ЕМА. Это поможет нам быть в большей безопасности этой осенью. Вакцинация по-прежнему остается лучшим способом защиты от COVID-19», - написала фон дер Ляйен в Twitter.

EMA в своем решении основывалось на клинических испытаниях предшественника новой вакцины – препарата Comirnaty Original/Omicron BA.1, одобренного 1 сентября. По своему составу препарат очень похож на новый вариант вакцины, говорится в сообщении регулятора.

Клинические исследования Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 продолжаются, добавили в EMA.

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