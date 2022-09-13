В ЕС одобрена еще одна вакцина от омикрона

Использование новой вакцины для борьбы с подвидами омикрона ранее рекомендовал профильный комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). В ведомстве заявили, что повторная вакцинация препаратом Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 рекомендуется людям в возрасте 12 лет и старше.

«Мы знаем, что ковид по-прежнему представляет угрозу. Вот почему мы только что утвердили бустер BioNTech/Pfizer на основе рекомендации ЕМА. Это поможет нам быть в большей безопасности этой осенью. Вакцинация по-прежнему остается лучшим способом защиты от COVID-19», - написала фон дер Ляйен в Twitter.