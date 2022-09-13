Еврокомиссия (ЕК) одобрила еще одну вакцину производства компаний BioNTech/Pfizer от коронавируса SARS-CoV-2, адаптированную к подвидам варианта омикрон BA.4 и BA.5, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В ЕС одобрена еще одна вакцина от омикрона
Использование новой вакцины для борьбы с подвидами омикрона ранее рекомендовал профильный комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). В ведомстве заявили, что повторная вакцинация препаратом Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 рекомендуется людям в возрасте 12 лет и старше.
«Мы знаем, что ковид по-прежнему представляет угрозу. Вот почему мы только что утвердили бустер BioNTech/Pfizer на основе рекомендации ЕМА. Это поможет нам быть в большей безопасности этой осенью. Вакцинация по-прежнему остается лучшим способом защиты от COVID-19», - написала фон дер Ляйен в Twitter.
We know that COVID is still a threat.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 12, 2022
This is why we have just authorised the @BioNTech_Group/@pfizer booster against the current variants based on @EMA_News recommendation.
This will help us be safer this autumn
Vaccination is still the best way to protect us from COVID-19 pic.twitter.com/bqDS9pVlPX
EMA в своем решении основывалось на клинических испытаниях предшественника новой вакцины – препарата Comirnaty Original/Omicron BA.1, одобренного 1 сентября. По своему составу препарат очень похож на новый вариант вакцины, говорится в сообщении регулятора.
Клинические исследования Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 продолжаются, добавили в EMA.