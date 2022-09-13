Университет для старшего поколения приглашает на бесплатные лекции и экскурсии.

Первые лекции для пожилых людей состоялись в начале марта 2013 года и быстро принесли популярность этому проекту, который организует таллиннский Дом Хопнера. Все лучшее, что удалось достичь за время существования Университета для старшего поколения, будет сохранено и получит дальнейшее развитие в новом учебном году.

Встречаясь на занятиях в Доме Хопнера, жители города старшего поколения спасаются от одиночества, находят новых друзей, размышляют и обмениваются мнениями, а это значит, их жизнь опять становится наполнена смыслом и новыми интересами.

Лекции станут проводиться по средам раз в две недели. Начало лекций на эстонском языке в 12.00, зарегистрироваться можно по электронной почте Margit.Lokk@hopnerimaja.eu или по телефону 6455321.

Лекции на русском языке будут начинаться в 15:00 и на них можно записаться по электронной почте Roman.Ljagu@hopnerimaja.eu или по телефону 56156522.

Деятельность Университета для старшего поколения проходит в форме лекций, бесед и экскурсий. Тематика лекций включает в себя культуру, здоровье, психологию, историю Таллинна и др. Информацию можно получить на сайте www.hopnerimaja.eu.