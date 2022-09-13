Конец волны ⟩ Умер великий французский кинорежиссер Жан-Люк Годар

Годар придумал новый язык послевоенного кино. «Новая волна», на гребне которой он оказался в самом начале 1960-х, была литературным приемом. Годар сначала писал о кино для журнала Cahiers du Cinema, который основал в 1951 году Андре Базен и критики его круга. Это была их идея – сначала придумать концепцию, а потом уже делать дела. Концепция состояла в отказе от профессиональной камеры ради портативной, которая может снимать везде и при любом свете. В отказе от нанятых актеров ради круга единомышленников, которым не надо полдня объяснять задачу, потому что их «не так учили». В отказе от последовательного действия ради рваного монтажа, который сейчас вовсю пользуют постановщики голливудского мейнстрима, не боясь, что зрители «чего-то не поймут». В отказе от жесткого сценария ради стихийных диалогов. Нечто подобное за океаном в это же время делал Джон Кассаветис, опередивший свое время и ждавший признания (и то лишь у критиков) еще, как минимум, десять лет. А Европа всегда концептуально опережала Америку, боявшуюся сделать неверный шаг и потратить лишние деньги. Европа думала о будущем, и фильмы Годара стали его воплощением.