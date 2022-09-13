Видео ⟩ В Тартумаа семья по пути домой встретила трех медвежат

«Мы ехали домой на машине. Муж уже собирался свернуть с дороги, как мельком взглянул налево и увидел вдали три темные фигуры на соседней дороге. Мы остановились. Сначала мы подумали, что наши две собаки встретили собаку соседа. Углубляться не стали, а решили ехать домой. Подумали, что наши собаки заметили нас и направляются за нами. Доехали до дома и, о чудо, наши добрые четырехпалые охранники подняли свои сонные головы и пошли нам навстречу, виляя хвостами», – рассказала порталу Lemmik встречившая медведей Анника Роос.

Так стало ясно, что собаки не были этими темными фигурами. Но тогда кто? «Мы решили пойти и посмотреть. У соседа тоже есть собака, так что, возможно, что-то происходит. Мы проехали поближе», – продолжила она.

Когда мы подъехали, оказалось, что это на самом деле три молодых медвежонка, которые спокойно шли по дороге и, возможно, искали что-нибудь поесть. «Мы подъехали довольно близко, расстояние с медвежатами могло быть около 50 метров. Этого было достаточно, чтобы посмотреть и запечатлеть это милое зрелище», – сказала Роос, которая в этот момент находилась с мужем и ребенком в машине.