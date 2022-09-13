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Эпп Мяэ будет бороться за бронзу на чемпионате мира по борьбе

rus.postimees.ee
Эпп Мяэ будет бороться за бронзу на чемпионате мира по борьбе
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Эпп Мяэ.
Эпп Мяэ. Фото: Tairo Lutter

Самая успешная эстонская спортсменка, борец вольного стиля Эпп Мяэ начала выступления на чемпионате мира в Сербии.

Завоевавшая в прошлом году на чемпионате Европы серебряную медаль, Мяэ победила в четвертьфинале украинку Анастасию Осняч-Шустову и прошла в полуфинал.

В полуфинале ей пришлось признать поражение от африканской чемпионки Самар Амер Ибрагим Химзы (Египет) со счетом 3:2. Сегодня наша спортсменка продолжит борьбу за бронзу.

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