Эстонский союз многодетных семей (ELPL) направило министру социальной защиты Сигне Рийзало (Партия реформ) отзыв о законопроекте относительно компенсации семейного пособия, в котором заявили, что исключение постепенного снижения пособия многодетным семьям из законопроекта необоснованно.
Для подписчиков
Эстонский союз многодетных семей: господдержка нужна уже сегодня, а не через три года
Эстонский союз многодетных семей: господдержка нужна уже сегодня, а не через три года
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, этот пункт был исключен из проекта, потому что ввести систему в эксплуатацию раньше 2025 года невозможно, тем более создать такое решение за несколько месяцев в нынешних информационных системах.