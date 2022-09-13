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Эстонский союз многодетных семей: господдержка нужна уже сегодня, а не через три года

Лоора-Элизабет Ломп
Эстонский союз многодетных семей: господдержка нужна уже сегодня, а не через три года
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Семья. Иллюстративное фото
Семья. Иллюстративное фото Фото: Pixabay/Pexels

Эстонский союз многодетных семей (ELPL) направило министру социальной защиты Сигне Рийзало (Партия реформ) отзыв о законопроекте относительно компенсации семейного пособия, в котором заявили, что исключение постепенного снижения пособия многодетным семьям из законопроекта необоснованно.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, этот пункт был исключен из проекта, потому что ввести систему в эксплуатацию раньше 2025 года невозможно, тем более создать такое решение за несколько месяцев в нынешних информационных системах.

Постепенное снижение пособия при помощи ИТ-разработок можно начинать тогда, когда есть точный обзор, кто и на каких условиях должен получать пособие. Однако в правительственной коалиции все еще идут споры.

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