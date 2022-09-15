Донбасс в огне: воюющий в районе Зайцево украинский доброволец прибыл в Таллинн за автомобилями

Единственный продуктовый магазин в Жованке работал с 2014 года, но закрылся после 24 февраля. Фото: MOROZ DMYTRO VSEVOLODOVYCH

– До 2014 года вы замечали, что война возможна? Было ли опасение, что среди местных найдется так много людей, поддерживающих российскую агрессию?

– В 2013 году один мой друг из Крыма сказал, что русские сейчас захватят Крым и пойдут на Донбасс. Я ему не поверил. Но весной 2014 года мы стояли на проукраинском митинге возле Горловского городского совета, и я понял, что толпа, разогретая российским телевизором, сейчас просто разорвет нас на куски. Я понял, что мы одни и нам придется партизанить.

Я много дискутировал с депутатом от оппозиции Владимиром Рыбаком, которого боевики потом убили. Убеждал его, что надо спасаться, вывозить семьи. Но он был упертый, за что и поплатился.

– Что надо сделать, чтобы привлечь таких людей на светлую сторону?

– Все просто. Вот я читаю поздравление моего руководителя с Днем города Донецка и где упоминается «наш крепкий донецкий характер». Ну какой характер? Мы же все это проходили уже! Не надо идти на поводу местных жителей и пытаться им понравиться! Они сами все поймут.

Хата в селе Жованка. На заднем плане – террикон, из-за которого пророссийские боевики с 2014 года обстреливали позиции украинской армии. Фото: MOROZ DMYTRO VSEVOLODOVYCH

– До полномасштабного вторжения в Зайцево строились дороги, открывался мелкий бизнес. Что теперь со всем этим будет?

– Да, людей поощряли ко всему. В каждом дворе, где люди могли заниматься огородом, стояла отличная теплица. Это был проект Красного Креста. Завозили оборудование для капельного полива.