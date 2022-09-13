Началась регистрация на один из старейших и престижнейших марафонов мира — Бостонский марафон. Она продлится до 16 сентября. В этом году для участников добавлена новая категория – небинарные спортсмены.
Небинарные спортсмены примут участие в Бостонском марафоне
«Бостонская спортивная ассоциация работает над расширением возможностей для небинарных спортсменов на наших мероприятиях, включая предстоящий Бостонский марафон 2023 года. Пока у нас нет квалификационных стандартов для небинарных спортсменов, однако мы работаем над тем, чтобы небинарные участники сумели принять участие в марафоне», – говорится в сообщении организаторов.
Бостонский марафон считается суперсобытием в мире спорта. Он проводится с 1897 года и попасть туда крайне сложно. Стоимость участия составляет 235 долларов, а на старт выходит лишь 30 000 спортсменов, хотя желающих в десятки раз больше. При этом спортсмены должны выполнить определенные нормативы, чтобы им разрешили участвовать в марафоне.
Следующий Бостонский марафон пройдет 17 апреля 2023 года. В данный момент разрабатываются нормативы для небинарных спортсменов, хотя отмечается, что призовые будут одинаковыми для всех.