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Нового шока не будет: потолок цен на электроэнергию Nord Pool останется на уровне 4000 евро

BNS
Нового шока не будет: потолок цен на электроэнергию Nord Pool останется на уровне 4000 евро
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Поскольку 17 августа цена на электроэнергию достигла максимально разрешенной на бирже электроэнергии Nord Pool цены в 4000 евро, новая максимальная цена в 5000 евро должна была автоматически применяться с 22 сентября, но, по данным биржи электроэнергии, увеличения максимальной цены не будет.

Автоматическое повышение цены является результатом постановления Европейской комиссии и должно было применяться через пять недель после достижения максимальной цены.

По данным Nord Pool, компания обращалась за советом о необходимости заморозить максимальную цену.

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