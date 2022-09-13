Поскольку 17 августа цена на электроэнергию достигла максимально разрешенной на бирже электроэнергии Nord Pool цены в 4000 евро, новая максимальная цена в 5000 евро должна была автоматически применяться с 22 сентября, но, по данным биржи электроэнергии, увеличения максимальной цены не будет.
Нового шока не будет: потолок цен на электроэнергию Nord Pool останется на уровне 4000 евро
Нового шока не будет: потолок цен на электроэнергию Nord Pool останется на уровне 4000 евро
Автоматическое повышение цены является результатом постановления Европейской комиссии и должно было применяться через пять недель после достижения максимальной цены.
По данным Nord Pool, компания обращалась за советом о необходимости заморозить максимальную цену.
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