Подарок, отправленный из Украины, пришлось оплачивать в Эстонии

По словам женщины, предложение от этой компании пользовалось популярность. Но прошла неделя, потом месяц, затем еще один. Мари уже думала, что, возможно, она наткнулась на какого-то мошенника, когда начала получать электронные письма. Сначала извинились, что отправка посылки может потребовать какого-то времени, чуть позже прислали просьбу выбрать размер одежды.

«Спустя несколько месяцев, когда я уже забыла об этой истории, Omniva прислала сообщение о посылке, которую нужно было задекларировать. Вес составлял 0,25 кг, отправитель – Владимир. Пусть не Зеленский, но почти. Из Львова», – рассказала Мари.

Задекларируют за оплату услуги

Из длинного письма Omniva Мари поняла, что основное внимание в нем уделяется первому абзацу, где рекомендуется уполномочить заполнить декларацию саму Omniva. Однако с получателя посылки за это взимается плата за услугу в размере 2,35 евро.

«Как это понимать? Что, человек не может сам справиться с декларацией посылки? Я хотела проверить, правдивы ли слухи о том, что люди, которые пытаются самостоятельно заполнить декларацию, в итоге сдаются и платят Omniva запрошенную плату. Я нажала на ссылку, которая направила меня на страницу Налогово-таможенного департамента. Матерь божья! Номер транспортного документа, номер предыдущего документа (MRN), тип посылки, страна отправления, вес, курьерская компания, отправитель, содержимое, стоимость, стоимость доставки товара».