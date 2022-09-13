Подарок, отправленный из Украины, пришлось оплачивать в Эстонии

По словам женщины, предложение от этой компании пользовалось популярность. Но прошла неделя, потом месяц, затем еще один. Мари уже думала, что, возможно, она наткнулась на какого-то мошенника, когда начала получать электронные письма. Сначала извинились, что отправка посылки может потребовать какого-то времени, чуть позже прислали просьбу выбрать размер одежды.
«Спустя несколько месяцев, когда я уже забыла об этой истории, Omniva прислала сообщение о посылке, которую нужно было задекларировать. Вес составлял 0,25 кг, отправитель – Владимир. Пусть не Зеленский, но почти. Из Львова», – рассказала Мари.
Задекларируют за оплату услуги
Из длинного письма Omniva Мари поняла, что основное внимание в нем уделяется первому абзацу, где рекомендуется уполномочить заполнить декларацию саму Omniva. Однако с получателя посылки за это взимается плата за услугу в размере 2,35 евро.
«Как это понимать? Что, человек не может сам справиться с декларацией посылки? Я хотела проверить, правдивы ли слухи о том, что люди, которые пытаются самостоятельно заполнить декларацию, в итоге сдаются и платят Omniva запрошенную плату. Я нажала на ссылку, которая направила меня на страницу Налогово-таможенного департамента. Матерь божья! Номер транспортного документа, номер предыдущего документа (MRN), тип посылки, страна отправления, вес, курьерская компания, отправитель, содержимое, стоимость, стоимость доставки товара».
По словам Мари, самой большой проблемой оказалось определить тип товара: «Но если я получаю посылку-сюрприз, как я об этом узнаю? В конце этой части декларации говорится: "NB! Если вам неизвестно содержимое посылки, свяжитесь с отправителем посылки". Я пишу в Украину и спрашиваю, слушайте, что вы там положили в посылку-сюрприз для меня?» Уже чудом в этой строке были слова: «Футболка, 1 шт, стоимость 0,0».