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На улицах Таллинна появится более ста новых машин от Bolt

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На улицах Таллинна появится более ста новых машин от Bolt
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Машина компании Bolt.
Машина компании Bolt. Фото: Armands photography/Shutterstock

Компания Bolt предоставляющая услуги каршеринга, заказала автомобили Hyundai i20 и Bayon у Topauto в Таллинне. Первая часть, а именно 21 автомобиль, уже успели показать себя на улицах. Остальные экземпляры будут доставлены в ближайшие месяцы.

По словам председателя правления Topauto Янеля Селля, это уже вторая крупная сделка, заключенная с Bolt за последний год. По словам Селля, модели Hyundai идеально подходят для городского движения, потому что это компактные, экономичные и комфортабельные. Кроме того, они требуют минимального обслуживания, что показывает, что они долговечны.

«Арендованные автомобили i20 мы обслуживали в течение года. Автомобили показали себя в хорошем свете, выдержав интенсивную эксплуатацию с пробегом 15 000 и 30 000 км. Мы провели плановое техническое обслуживание, такое как замена масла и фильтров, но каких-либо серьезных проблем на сегодняшний день не выявлено, — прокомментировал Селль. — Вероятно, по этой причине Bolt попросил перегнать автомобили в таком количестве в Таллинн. — Для Эстонии это считается крупной сделкой в форме купли-продажи. Стоимость сделки останется конфиденциальной».

«Для таллинских автомобильных дилеров Bolt считается хорошим партнером, потому что услуга каршеринга становится все более популярной. Это привело к ситуации, когда потребность в новых и экономичных транспортных средствах по-прежнему сохраняется, — сказал Селль. — Мы видим, что из-за высоких цен на топливо люди в преддверии грядущей зимы ищут более доступные варианты».

Помимо прочего стандартного комфортного оборудования, к которому многие привыкли, автомобили уровня комплектации Comfort имеют кондиционер, камеру заднего вида, систему подключения Android Auto, Apple Car Play, кнопочный запуск, датчик дождя, системы помощи при удержании в полосе. Кроме того, некоторые автомобили имеют специальное оборудование, такое как полностью светодиодные фары или система комфорта BlueLink.

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