Эстония вместе со своими партнерами по сотрудничеству в Европейском союзе пристально следит за событиями на границе Азербайджана и Армении, а также постоянно поддерживает контакт с официальными Баку и Ереваном, чтобы содействовать прекращению вспыхнувшего конфликта.
Рейнсалу: ЕС поддерживает контакт с Баку и Ереваном для разрешения конфликта
Рейнсалу: ЕС поддерживает контакт с Баку и Ереваном для разрешения конфликта
«Я со всей серьезностью осуждаю вооруженный конфликт, вспыхнувший минувшей ночью между Азербайджаном и Арменией, уже унесший жизни с обеих сторон», – заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в переданном BNS пресс-релизе.
«Вместе с тем, я приветствую поступившее сегодня утром сообщение, что стороны восстановили перемирие и призываю обе стороны уважать его, а также вернуться к мирным переговорам, чтобы прекратить конфликт», –добавил Рейнсалу.
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