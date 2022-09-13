Рейнсалу: ЕС поддерживает контакт с Баку и Ереваном для разрешения конфликта

Эстония вместе со своими партнерами по сотрудничеству в Европейском союзе пристально следит за событиями на границе Азербайджана и Армении, а также постоянно поддерживает контакт с официальными Баку и Ереваном, чтобы содействовать прекращению вспыхнувшего конфликта.