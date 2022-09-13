Комиссия по культуре представит проект о назначении нового члена совета ERR

По словам заместителя председателя комиссии по культуре Лийны Керсна, на должность члена совета Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации было подано шесть заявлений. «Необходимое большинство голосов на голосовании в комиссии набрал Сулев Валнер. Он хорошо понимает социальную роль медиа, Эстонскую национальную телерадиовещательную корпорацию и медиасферу в целом», – сказала Керсна.

Комиссия Рийгикогу по культуре представит проект постановления о назначении Сулева Валнера членом совета Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации на пленарном заседании Рийгикогу, которое состоится 22 сентября. Проект будет рассмотрен в одном чтении. Для принятия постановления требуется большинство голосов Рийгикогу. Докладчиком от комиссии назначена Хейди Пурга.

Комиссия начала поиск нового члена совета из числа экспертов, так как предыдущий член совета, Прийт Хыбемяги, подал заявление о выходе из совета по собственному желанию с 5 июня.

В совет ERR входят по одному представителю от каждой фракции Рийгикогу и четыре признанных эксперта в области телерадиовещания. Полномочия представителей парламента действуют до истечения полномочий созыва Рийгикогу, полномочия экспертов – в течение пяти лет.