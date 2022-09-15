Расследование ⟩ Александр Аполинский – человек, превративший доверие в бизнес

Мы именно так и поступили, но тут «снова здорово»: Александр Аполинский оказался неизвестен и заместителю старейшины Йыхви Арво Аллеру! Арво пояснил, что волость наняла для ремонта Йыхвиской русской основной школы строительную компанию Eviko Ehitus OÜ. Ни о самих рабочих, ни о фирме Аполинского A7 Energy UÜ в администрации волости никогда не слышали. И только представители Eviko Ehitus OÜ смогли наконец связать воедино волость, школу и обманутых рабочих.

Если есть связи, будут и деньги

Сотрудник Eviko Ehitus OÜ Хельдур Ломп сообщил нам, что фирму Александра Аполинского A7 Energy UÜ в качестве субподрядчика для выполнения гарантийных работ нанял он. «Я знаю Александра и привлек к сотрудничеству. Его фирме выплачены все суммы за работы в школе», – сообщил Ломп. У редакции есть копии платежных документов, из которых следует, что фирма Аполинского A7 Energy UÜ получила деньги за выполненные в школе работы. Руководитель Eviko Ehitus OÜ Эрик Лийв подтвердил, что принял работы и претензий к качеству ремонта у него не было. Это значит, что и у фирмы Александра Аполинского претензий к качеству работ, выполненных Максимом Козловым и его коллегой, быть не должно, ведь заказчик работы принял. Однако претензий было много! Из переписки, которую нам предоставили строители, следует, что Аполинский очень долго тянул с оплатой и постоянно предъявлял претензии по качеству ремонта. Эта переписка длилась неделями, при этом Аполинский получил за выполненные работы более шести тысяч евро, а выполнившим работы строителям отказывался заплатить 948 евро.