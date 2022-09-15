Два десятка юридических лиц для разных целей, долги, судебные процессы и десяток пострадавших людей и организаций – все это касается бизнеса Александра Аполинского. Знающие его люди говорят, что он представляется общественным деятелем и политиком. Отчасти это правда: он сменил четыре партии и пока остановился на EKRE, но сфера его интересов гораздо шире.
Расследование ⟩ Александр Аполинский – человек, превративший доверие в бизнес
Если послушать тех, кто остались недовольны сотрудничеством с Александром Аполинским, то можно выделить две схемы. Первая – заказать работу и не оплатить, вторая – взять деньги за работу и не выполнить ее. Первую такую историю об Аполинском рассказал нам строитель Максим Козлов, который ремонтировал школу в Йыхви. Осенью 2021 года Александр Аполинский нанял Козлова и его напарника Алекса для выполнения гарантийных работ в Йыхвиской русской основной школе.
Рабочие рассказали, что после ремонта другой фирмой в школе был оставлен брак, а их наняли исправить недостатки по гарантии. Максим и Алекс утверждают, что все недостатки они исправили, но денег за выполненные работы от Аполинского не получили. Сам он эти утверждения не опроверг и не подтвердил, хотя заблаговременно получил текст этой статьи для комментирования.
Найти заказчика и исполнителя
Если дела обстоят так, как рассказывают строители, то возникает вопрос: почему недобросовестный предприниматель нанимает людей для ремонта муниципального объекта? Оказалось, что цепочка заказчиков ремонта в школе была очень длинной. Строители, которые делали гарантийный ремонт, ни разу не встречались с администрацией школы, которую они ремонтировали.
Директор этой школы Ирина Шульгина по телефону подтвердила, что не только рабочих, но и нанявшего их Александра Аполинского никогда не видела: «Два раза разговаривала с ним по телефону, но дел с ним не имела. Все было в компетенции волостной управы». Директор порекомендовала связаться с главным архитектором волости Натальей Абель. Оказалось, что и главный архитектор с заказавшим ремонт предпринимателем не общалась! «Александра я не видела, но слышала о нем. Ремонтом школы занималась фирма Eviko Ehitus OÜ. Вам надо поговорить с заместителем старейшины Йыхви», – посоветовала Наталья.
Мы именно так и поступили, но тут «снова здорово»: Александр Аполинский оказался неизвестен и заместителю старейшины Йыхви Арво Аллеру! Арво пояснил, что волость наняла для ремонта Йыхвиской русской основной школы строительную компанию Eviko Ehitus OÜ. Ни о самих рабочих, ни о фирме Аполинского A7 Energy UÜ в администрации волости никогда не слышали. И только представители Eviko Ehitus OÜ смогли наконец связать воедино волость, школу и обманутых рабочих.
Если есть связи, будут и деньги
Сотрудник Eviko Ehitus OÜ Хельдур Ломп сообщил нам, что фирму Александра Аполинского A7 Energy UÜ в качестве субподрядчика для выполнения гарантийных работ нанял он. «Я знаю Александра и привлек к сотрудничеству. Его фирме выплачены все суммы за работы в школе», – сообщил Ломп. У редакции есть копии платежных документов, из которых следует, что фирма Аполинского A7 Energy UÜ получила деньги за выполненные в школе работы. Руководитель Eviko Ehitus OÜ Эрик Лийв подтвердил, что принял работы и претензий к качеству ремонта у него не было. Это значит, что и у фирмы Александра Аполинского претензий к качеству работ, выполненных Максимом Козловым и его коллегой, быть не должно, ведь заказчик работы принял. Однако претензий было много! Из переписки, которую нам предоставили строители, следует, что Аполинский очень долго тянул с оплатой и постоянно предъявлял претензии по качеству ремонта. Эта переписка длилась неделями, при этом Аполинский получил за выполненные работы более шести тысяч евро, а выполнившим работы строителям отказывался заплатить 948 евро.
Интересно, что Александр Аполинский попросил своего подрядчика – Eviko Ehitus OÜ – оплатить работы не на ту фирму, которая нанимала Максима Козлова и его напарника. Как утверждает руководитель Eviko Ehitus OÜ, он отказался платить неизвестной ему фирме Аполинского, с которой у него не было договора. Тогда Аполинский попросил оплату наличными. По словам Эрика Лийва, у его компании нет кассы и с наличными они не работают. Поэтому пришлось отказаться.
Рабочие утверждают, что денег им все равно не досталось – ни наличных, ни безналичных. Из переписки в мессенджере, которую нам предоставил Максим Козлов, следует, что Александр Аполинский заявил рабочим, будто денег нет: «Со мной не расплатились... Денег нет, ждите». Козлов выслал нам счет, выставленный фирме Аполинского A7 Energy UÜ на сумму 948 евро. Он говорит, сумма так и осталась неоплаченной, хотя, напомним, за работу в школе фирма A7 Energy UÜ получила 6658 евро 32 цента. Аполинский своих объяснений об оплате ремонта нам не предоставил.
Культура или подделка документа
Вторая история о вероятном присвоении денег тоже связана со средствами налогоплательщиков. В 2018 году НКО Александра Аполинского Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon приняло участие в конкурсе Целевого фонда интеграции и получило финансирование для ведения культурно-просветительской работы среди национальных меньшинств. Благодаря программе Аполинский получил на свое НКО 23 000 евро. Деньги были выделены на культурную работу в течение нескольких лет. Однако когда потребовалось отчитаться о проделанной за 2019 год работе, выяснилось, что ни культурно-просветительской работы, ни национальных меньшинств в деятельности НКО Александра Аполинского нет.
«Александр не смог отчитаться за 2019 год. Отчетная документация была недостоверной и по содержательной части, и по финансовой, – рассказала экс-директор Целевого фонда интеграции Ирене Кяосаар. – Мы потребовали вернуть полученные 23 000 евро, но он подал на нас судебный иск, чтобы не возвращать. Мы выиграли спор в суде первой инстанции, но он подал апелляцию на решение в суд второй инстанции. Ждем решения Таллиннского окружного суда».
Более того, возможно, что Аполинский использовал в этой истории подделанный документ, а это уже уголовно наказуемое деяние. Так, при проверке финансовых отчетов национально-культурных обществ, входящих в состав организации Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon, был обнаружен документ, подпись на котором не совпадала с подписью руководителя этой культурной организации. Когда Целевой фонд интеграции начал выяснять, что это за подпись, он связался с человеком, якобы подписавшим документ. Свою подпись на финансовом отчете этот человек не признал. «Иными словами, имела место подделка документа. Мы просили руководителя этой организации подать заявление в криминальную полицию», – пояснила ситуацию Ирене Кяосаар. Комментариев о культурной работе и подозрительном документе мы от Аполинского также не получили.
Денег не может быть слишком много
Александр ведет активную коммерческую и общественную деятельность, поэтому зарегистрировал более двух десятков фирм и некоммерческих организаций. Мы не можем утверждать, что эти компании не создают никакой полезной стоимости, но очевидно, что вокруг них случается много скандалов и судебных споров.
Один из таких споров затеял с Аполинским специалист по коммуникациям Олег Тесла (на фото). Он утверждает, что выполнял работу для Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon. Какое-то время ему платили, потом стали платить через пень колоду, а потом выплаты и вовсе прекратились. Теперь Тесла пытается отсудить у Аполинского заработанное. «Я обратился в Комиссию по трудовым спорам, потом в суд, который вынес решение о выплате мне денег. Дело дошло до ареста счетов и имущества организации Александра», – рассказал Олег. После первого суда Тесла подал новый иск о взыскании зарплаты за прошедшие месяцы. Долг перед ним составляет 35 000 евро.
В СМИ можно найти много интересного о прошлых делах общественного деятеля Аполинского. В 2013 году он был вице-мэром города Муствеэ и запомнился местным коллегам в связи с исчезновением из городской казны 2520 евро.
Газета Postimees писала, что деньги были выделены якобы на субсидии пенсионерам для покупки дров. Муствеэский горсовет снял Аполинского тогда с должности члена горсовета, а дров, получателей субсидий и денег обнаружить до сих пор не удалось. Газеты писали также о случаях нецелевого использования денег в Кивиыли, где Александр Аполинский был мэром. Правда, в этой должности он продержался всего месяц.
К сожалению, мы не смогли получить комментарии Александра Аполинского к утверждениям тех, кто считает себя пострадавшим. В случае если эти данные недостоверны, Аполинский мог бы их опровергнуть, но такой возможностью он не воспользовался. Он ответил нам, что журналисты Postimees занимаются очернением его репутации на деньги Кремля. По его словам, Тесла – представитель России, который заплатил газете за клеветническую кампанию. Сам же Аполинский всегда действует исключительно в интересах Эстонии. Таким образом, с изложенным выше Аполинский не согласен, но представить нам свои доказательства, опровергающие статью, он не счел нужным.