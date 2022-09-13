Обещают расстрелять: председатель русскоязычного объединения социал-демократов получает угрозы

Статья Клауса «Не становитесь российскими троянскими конями!» была опубликована на Rus.Delfi . Социал-демократ призвал людей воздержаться от заявлений и комментариев в стиле «Эстония находится под властью нацистов» или, например, «Путин – защити и нас».

Под статьей появилось около сорока комментариев, большинство из них – анонимные. Некоторые поддерживают взгляды Клауса. В одном из них зовут на помощь Путина, чтобы «победить фашистов». По словам Клауса, как политик, он привык терпеть различные оскорбления, поэтому негативные комментарии под статьей оставили его равнодушным.