Председатель русскоязычного объединения Социал-демократической партии Кирилл Клаус написал статью о сопротивлении российским провокациям. После этого он стал получать угрозы от анонимных русскоязычных комментаторов и был вынужден обратиться с заявлением в полицию. Политик готов и судиться.
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Обещают расстрелять: председатель русскоязычного объединения социал-демократов получает угрозы
Обещают расстрелять: председатель русскоязычного объединения социал-демократов получает угрозы
Статья Клауса «Не становитесь российскими троянскими конями!» была опубликована на Rus.Delfi. Социал-демократ призвал людей воздержаться от заявлений и комментариев в стиле «Эстония находится под властью нацистов» или, например, «Путин – защити и нас».