Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в преступлении

Возраст мужчины – около 35-40 лет, рост – 175-180 см, худого телосложения. При совершении преступления на нем была серая спортивная кофта с черным капюшоном, синие потертые джинсы и светлые кроссовки. Мужчина говорит по-русски.

Полиция просит всех, кто узнает изображенного на фото мужчину, у кого имеются претензии к нему или кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру +372 59124528.