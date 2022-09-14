Стойческу: украинцы сейчас ломают последнюю классическую континентальную империю

– Владимир Зеленский в вечернем видеообращении вчера объявил, что в освобожденных Балаклее и Гракове уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев: за то время, когда Украина не могла осуществить выплаты из-за оккупации. В последнюю неделю ВСУ добились невероятных успехов в Харьковской области, но, как говорится, аппетит приходит во время еды, и сейчас всем поддерживающим Украину людям хочется, чтобы этот успех получил быстрое развитие. Наверное, с учетом того, что фактора внезапности уже нет, таких же высоких темпов от украинского наступления ждать все же не приходится?
– Совершенно очевидно, что наступательная операция ВСУ в Харьковской области была очень тщательно подготовлена. В то же время, я думаю, что сами украинцы были несколько удивлены тем, как быстро им удалось продвинуться на огромное расстояние в ходе этой операции. Они прорвали первые линии обороны российских оккупационных войск в Харьковской области, и вдруг стало ясно, что за этими линиями больше ничего нет. Российские войска стали просто уносить оттуда ноги. Это бегство никак нельзя было назвать перегруппировкой.
Ситуация выглядела так, будто роли сторон в этой войне поменялись. Три месяца назад в некоторых районах Донбасса и под Изюмом украинцы были вынуждены отступить и проводить перегруппировку своих сил. Однако отступление украинцев тогда было организованным. Они отступали вместе с вооружением и боеприпасами. Российская же армия, покидая Харьковскую область, оставляла военную технику, оружие. Это можно назвать самой эффективной помощью Украине, в том смысле, что в один и тот же момент Украина получает вооружение, а Россия его лишается. Украина теперь сможет использовать оставленное россиянами оружие против самих оккупантов.