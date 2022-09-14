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Стойческу: украинцы сейчас ломают последнюю классическую континентальную империю

Павел Соболев
, журналист
Стойческу: украинцы сейчас ломают последнюю классическую континентальную империю
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  • Стремительность бегства российских войск из Харьковской области удивила даже украинцев
  • На Западе были политики, которых пугал распад СССР, теперь на Западе есть те, кого пугает распад РФ
  • Если Украина получит от союзников ракеты ATACMS, это очень сильно повлияет на ход войны

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся осторожности Германии в поставках вооружений Украине, а также достигнутых украинской армией крупных успехов в Харьковской области.

– Владимир Зеленский в вечернем видеообращении вчера объявил, что в освобожденных Балаклее и Гракове уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев: за то время, когда Украина не могла осуществить выплаты из-за оккупации. В последнюю неделю ВСУ добились невероятных успехов в Харьковской области, но, как говорится, аппетит приходит во время еды, и сейчас всем поддерживающим Украину людям хочется, чтобы этот успех получил быстрое развитие. Наверное, с учетом того, что фактора внезапности уже нет, таких же высоких темпов от украинского наступления ждать все же не приходится?

– Совершенно очевидно, что наступательная операция ВСУ в Харьковской области была очень тщательно подготовлена. В то же время, я думаю, что сами украинцы были несколько удивлены тем, как быстро им удалось продвинуться на огромное расстояние в ходе этой операции. Они прорвали первые линии обороны российских оккупационных войск в Харьковской области, и вдруг стало ясно, что за этими линиями больше ничего нет. Российские войска стали просто уносить оттуда ноги. Это бегство никак нельзя было назвать перегруппировкой.

Ситуация выглядела так, будто роли сторон в этой войне поменялись. Три месяца назад в некоторых районах Донбасса и под Изюмом украинцы были вынуждены отступить и проводить перегруппировку своих сил. Однако отступление украинцев тогда было организованным. Они отступали вместе с вооружением и боеприпасами. Российская же армия, покидая Харьковскую область, оставляла военную технику, оружие. Это можно назвать самой эффективной помощью Украине, в том смысле, что в один и тот же момент Украина получает вооружение, а Россия его лишается. Украина теперь сможет использовать оставленное россиянами оружие против самих оккупантов.

Успехи украинцев в течение последней недели действительно были впечатляющими. Было освобождено от оккупации как минимум 6000 кв. км украинской территории. Пока нельзя сказать, какими темпами будет продолжаться это наступление, потому что важно, чтобы обеспечение успевало за продвижением войск. Нельзя выдвигаться слишком далеко без непосредственной поддержки. Разумеется, и Россия будет создавать какие-то новые линие укрепления, прорваться через которые будет куда сложнее. Там будут настоящие бои.

Сейчас очень много говорится о том, что украинцы очень долго имитировали подготовку наступления под Херсоном, а сами в это время готовили наступление в районе Харькова, и в действительности предприняли операцию по освобождению Харьковской области. Эта хитрость удалась, но не стоит думать, что приготовления в районе Херсона были только отвлечением. ВСУ обязательно начнут мощное наступление на Херсон, но это будет тоже тщательно спланированная операция. Украинцы не готовы просто так жертвовать жизнями своих солдат. Они будут стараться вести наступление, минимизировав свои потери.

Думаю, что украинские военные постараются деморализовать тот российский военный контингент, который находится сейчас на левом берегу Днепра. Там, наверное, до 20 000 российских военнослужащих. Украинцы будут действовать так, чтобы побуждать российских солдат сбегать оттуда, или сдаваться в плен. Такая тактика позволит украинцам сберечь жизни своих военнослужащих.

– Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба обвинил Германию в игнорировании просьб Киева передать Украине танки «Леопард». Как сказал Кулеба, нет ни одного рационального объяснения, почему это оружие нельзя предоставить. Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сказала, что пока ни одна страна не поставила Украине боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства, и, по ее словам, Германия договорилась с западными партнерами, что не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке. Действительно ли существуют какие-то коллективные договоренности такого рода?

– В Германии и в некоторых других странах Европы, увы, есть определенный страх перед тем, что может произойти в случае падения в России режима Путина. Конечно, Германия сделала очень существенный поворот в своей внешней политике после 24 февраля 2022 года. Она отступила от тех принципов, по которым выстраивала отношения с Советским Союзом и с Россией в течение почти полувека. Предполагалось, что Германия будет покупать у России газ, будет делать инвестиции в Россию, это гарантирует стабильные партнерские отношения, и на фоне таких отношений война в Европе будет невозможна. Но вот война стала возможной. Она началась.

Однако даже сейчас окончательный отказ Германии от своей многолетней политики в отношении России состоялся только в экономической плоскости. От покупки газа, нефти, угля в России Германия действительно отказывается. Однако на ментальном уровне Германия со своей привычной политикой до сих пор как бы не порвала. В том смысле, что сохраняется страх: что случится, если Путин потеряет в России власть, если Российская Федерация распадется на несколько государств. Мне кажется, что это очень похоже на те страхи, которые были в свое время на Западе перед распадом Советского Союза. В 1991 году этот распад состоялся, и вряд ли в этом было хоть что-то плохое.

Ну, конечно, это вопрос вкуса, и кому-то распад СССР наверняка не понравился. Однако страх Запада перед этим распадом был в самой большей степени связан с судьбой советских ядерных арсеналов. Однако эта проблема же получила решение. И сейчас подобная проблема тоже не выглядит нерешаемой.

Трудно понять, чем было бы плохо для Запада, если бы на территории современной РФ появилось бы несколько более или менее свободных государств. Чем, например, угрожало бы Западу появление какой-нибудь Новгородской республики. И, уж тем более, сложно понять, как это могло бы навредить русскому народу, если бы жители нынешней России стали бы жить в нескольких новых свободных и демократических странах.

Избавиться от имперской ментальности многим людям оказывается очень тяжело. Украинцы сейчас занимаются тем, что ломают последнюю классическую континентальную империю. После второй мировой войны прекратили существование те европейские колониальные империи, чьи владения находились на других континентах. Еще раньше, в начале прошлого века, прекратили существование Австро-Венгерская империя и Османская империя. Российская же империя существует до сих пор.

Распад Советского Союза не означал конца Российской империи. Российская Федерация – это нынешнее название Российской империи. Что ее ждет, что произойдет с имперской ментальностью людей, нам еще предстоит увидеть.

– Украина направила США и их союзникам новый запрос о военной помощи, в котором речь идет и о баллистических ракетах класса земля-земля ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, о чем сообщает Wall Street Journal. Кажется, Вашингтон с каждой неделей войны все меньше беспокоит возможная нервная реакция России на американскую помощь Киеву. Может ли в связи с этим Украина надеяться на поставки из США самого мощного оружия, включая супердальние ракеты?

– Мне очень хочется верить, что Украина получит такие ракеты. О том, что Украине очень нужны ракеты ATACMS, я говорил уже четыре месяца назад. С помощью таких ракет со своих нынешних позиций Украина могла бы атаковать, например, базу Черноморского флота РФ в Севастополе или «путинский мост». Поражение таких целей стало бы очень большим достижением украинской армии. Потому что в войнах очень важную роль играют различные символические вещи, и уничтожение каких-то сакрализированных противником объектов может иметь огромное значение. Например, очень важным успехом для Украины было потопление крейсера «Москва». Однако сейчас Украине необходимы более масштабные достижения такого рода.

Наступление Украины начинает выглядеть неостановимым, подобным катящемуся с горы снежному кому. Как долго это будет продолжаться, сказать тяжело, но очевидно, что Украина взяла инициативу в свои руки. Украина сейчас атакует, а Россия сейчас обороняется. Россия старается удержать под своим контролем как можно больше оккупированных ею территорий. Но именно Украина сейчас выбирает и места сражений, и их типы. То есть, Украина решает, где и как она будет воевать, а Россия просто подстраивается под эти действия. Для России будет очень тяжело вернуть себе инициативу.

– Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вчера высказался о тех лицах, кто критикует Минобороны РФ из-за отступления российских войск, которое ведомство называет «перегруппировкой». Песков указал, что высказывание разных точек зрения допустимо до тех пор, пока оно остается в рамках закона, но грань тут очень тонкая, и надо быть аккуратным. Однако критике Минобороны РФ подверг даже Рамзан Кадыров. Геннадий Зюганов говорит, что нужна всеобщая мобилизация. Не теряет ли Кремль контроль над ситуацией, не начнутся ли в РФ акции протеста вовсе не т. н. «хороших русских», а тех, кто поддерживает войну, но считает, что Россия воюет плохо, а Путин плохо командует?

– Наверное, такая опасность для Кремля существует. Возможно, Кремль видит эту опасность, и, например, убийство дочери Александра Дугина могло быть своего рода сигналом радикальным российским «ультрапатриотам», чтобы они вели себя поспокойнее.

Но вообще очень забавна ситуация, в которой единственным крупным политиком в России, кто вдруг оказался сейчас способен назвать действия России в Украине не специальной военной операцией, а войной, стал главный российский коммунист Зюганов. В Советском Союзе была популярна шутка о двух главных коммунистических газетах страны, «Известиях» и «Правде», смысл который был примерно в том, что в «Правде» нет известий, а в «Известиях» нет правды. И вот в современной России происходит так, что именно старый коммунист Зюганов вдруг выступает единственным публичным транслятором правды, когда говорит, что в Украине идет война.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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