Стойческу: украинцы сейчас ломают последнюю классическую континентальную империю

– В Германии и в некоторых других странах Европы, увы, есть определенный страх перед тем, что может произойти в случае падения в России режима Путина. Конечно, Германия сделала очень существенный поворот в своей внешней политике после 24 февраля 2022 года. Она отступила от тех принципов, по которым выстраивала отношения с Советским Союзом и с Россией в течение почти полувека. Предполагалось, что Германия будет покупать у России газ, будет делать инвестиции в Россию, это гарантирует стабильные партнерские отношения, и на фоне таких отношений война в Европе будет невозможна. Но вот война стала возможной. Она началась.

Однако даже сейчас окончательный отказ Германии от своей многолетней политики в отношении России состоялся только в экономической плоскости. От покупки газа, нефти, угля в России Германия действительно отказывается. Однако на ментальном уровне Германия со своей привычной политикой до сих пор как бы не порвала. В том смысле, что сохраняется страх: что случится, если Путин потеряет в России власть, если Российская Федерация распадется на несколько государств. Мне кажется, что это очень похоже на те страхи, которые были в свое время на Западе перед распадом Советского Союза. В 1991 году этот распад состоялся, и вряд ли в этом было хоть что-то плохое.