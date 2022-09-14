Студия Postimees: может ли Кремль в критический момент пойти на объявление мобилизации?

- Также Дмитрий Песков вчера высказался о тех лицах, кто критикует Минобороны РФ из-за отступления российских войск, которое ведомство называет «перегруппировкой». Песков указал, что высказывание разных точек зрения допустимо до тех пор, пока оно остается в рамках закона, но грань тут очень тонкая и надо быть аккуратным. Между тем критике Минобороны РФ подверг даже Рамзан Кадыров. Не теряет ли Кремль контроль над ситуацией, не начнутся ли в РФ акции протеста вовсе не т. н. «хороших русских», а тех, кто поддерживает войну, но считает, что Россия воюет плохо, а Путин плохо командует?

- Владимир Зеленский в вечернем видеообращении вчера объявил, что в освобожденных Балаклее и Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда Украина не могла осуществить выплаты из-за оккупации. В последнюю неделю ВСУ добились невероятных успехов в Харьковской области, но, как говорится, аппетит приходит во время еды, и сейчас всем поддерживающим Украину людям хочется, чтобы этот успех получил быстрое развитие. Наверное, с учетом того, что фактора внезапности уже нет, таких же высоких темпов от украинского наступления ждать все же не приходится?

- Украина направила США и их союзникам новый запрос о военной помощи, в котором речь идет и о баллистических ракетах класса земля-земля ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, о чем сообщает Wall Street Journal. Кажется, Вашингтон с каждой неделей войны все меньше беспокоит возможная нервная реакция России на американскую помощь Киеву. Может ли в связи с этим Украина надеяться на поставки из США самого мощного оружия, включая супердальние ракеты?