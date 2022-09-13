Перенос советского памятника: найдены останки тридцати погибших

Археолог и исследователь военных захоронений Арнольд Унт, возглавляющий раскопки, заявил во вторник, что в непосредственной близости от памятника уже были эксгумированы останки около тридцати погибших. По его оценкам, их может быть еще около шестидесяти в первой могиле. Точное количество станет известно только после завершения работ на всех известных захоронениях в Раади.