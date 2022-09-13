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Перенос советского памятника: найдены останки тридцати погибших

Йенс Раавик Рагнар Пеэтс
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Перенос советского памятника: найдены останки тридцати погибших
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По словам археолога Арнольда Унда, под советским памятником в Раади останки советских солдат, у большинства из них пулевые отверстия в головах.
По словам археолога Арнольда Унда, под советским памятником в Раади останки советских солдат, у большинства из них пулевые отверстия в головах. Фото: Ragnar Peets / Tartu Postimees

В понедельник начался демонтаж советского памятника, расположенного в Раади. Там же будут перезахоронены останки жертв войны. По данным советского времени, в этом месте должны быть захоронены 172 погибших. 

Археолог и исследователь военных захоронений Арнольд Унт, возглавляющий раскопки, заявил во вторник, что в непосредственной близости от памятника уже были эксгумированы останки около тридцати погибших. По его оценкам, их может быть еще около шестидесяти в первой могиле. Точное количество станет известно только после завершения работ на всех известных захоронениях в Раади.

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