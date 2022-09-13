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Президент Алар Карис поедет на похороны Елизаветы II

Лоора-Элизабет Ломп
Президент Алар Карис поедет на похороны Елизаветы II
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Алар Карис в посольстве Великобритании.
Алар Карис в посольстве Великобритании. Фото: Sander Ilvest

По приглашению Букингемского дворца Эстонию на похоронах королевы Елизаветы II будет представлять глава государства Алар Карис с супругой.

В воскресенье президент направляется в Лондон, где вечером для прибывающих на панихиду состоится прием короля Карла III. Панихида начнется в 11:00 по местному времени в понедельник, 19 сентября.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Траурная процессия вчера прибыла в шотландскую столицу, где народ получил первый шанс попрощаться со своей королевой.

Тем временем, Лондон готовится к государственным похоронам в понедельник, на которые соберутся главы государств и коронованные особы со всего мира. Также это будет означать большие пробки и необходимость обеспечить всеобщую безопасность.

Из Лондона президент Карис отправится на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк, которая из-за похорон Елизаветы II будет отложена на день.

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