Президент Алар Карис поедет на похороны Елизаветы II

В воскресенье президент направляется в Лондон, где вечером для прибывающих на панихиду состоится прием короля Карла III. Панихида начнется в 11:00 по местному времени в понедельник, 19 сентября.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Траурная процессия вчера прибыла в шотландскую столицу, где народ получил первый шанс попрощаться со своей королевой.

Тем временем, Лондон готовится к государственным похоронам в понедельник, на которые соберутся главы государств и коронованные особы со всего мира. Также это будет означать большие пробки и необходимость обеспечить всеобщую безопасность.