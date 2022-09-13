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Президент Алар Карис с супругой отправились на похороны королевы Елизаветы II

BNS
Президент Алар Карис с супругой отправились на похороны королевы Елизаветы II
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Madis Veltman

В воскресенье президент Алар Карис с супругой отправились по приглашению британского королевского дома в Лондон, чтобы в понедельник присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II.

«Елизавета II, которая сочетала в себе королевское достоинство и человеческое чувство юмора, была образцом для подражания для многих своим мудрым, уравновешенным, теплым и сердечным отношением. Она твердо ввела британский королевский дом в XXI век и сохраняя традиции, и в то же время признавая перемены мира. Так Елизавета II показала нам всем, как стать более открытыми, современными и в то же время осознавать ценность постоянства», - передала в воскресенье BNS слова Кариса пресс-служба канцелярии президента.

Как отметил Карис, Елизавета II как самый долгое время правивший британский монарх оставила особый след в европейской и мировой истории. Своей полной преданностью стране и народу она была источником вдохновения и моральной опорой для нескольких поколений.

По словам президента Кариса, народ Эстонии всегда будет помнить теплый и дружеский визит королевы Елизаветы II в Эстонию осенью 2006 года, который стал символом многолетней и тесной связи между Великобританией и Эстонией.

В воскресенье вечером глава Эстонского государства и его супруга приняли участие в приеме у короля Карла III в Лондоне.

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