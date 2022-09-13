Президент Алар Карис с супругой отправились на похороны королевы Елизаветы II

«Елизавета II, которая сочетала в себе королевское достоинство и человеческое чувство юмора, была образцом для подражания для многих своим мудрым, уравновешенным, теплым и сердечным отношением. Она твердо ввела британский королевский дом в XXI век и сохраняя традиции, и в то же время признавая перемены мира. Так Елизавета II показала нам всем, как стать более открытыми, современными и в то же время осознавать ценность постоянства», - передала в воскресенье BNS слова Кариса пресс-служба канцелярии президента.