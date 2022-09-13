В воскресенье президент Алар Карис с супругой отправились по приглашению британского королевского дома в Лондон, чтобы в понедельник присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II.
Президент Алар Карис с супругой отправились на похороны королевы Елизаветы II
«Елизавета II, которая сочетала в себе королевское достоинство и человеческое чувство юмора, была образцом для подражания для многих своим мудрым, уравновешенным, теплым и сердечным отношением. Она твердо ввела британский королевский дом в XXI век и сохраняя традиции, и в то же время признавая перемены мира. Так Елизавета II показала нам всем, как стать более открытыми, современными и в то же время осознавать ценность постоянства», - передала в воскресенье BNS слова Кариса пресс-служба канцелярии президента.
Как отметил Карис, Елизавета II как самый долгое время правивший британский монарх оставила особый след в европейской и мировой истории. Своей полной преданностью стране и народу она была источником вдохновения и моральной опорой для нескольких поколений.
По словам президента Кариса, народ Эстонии всегда будет помнить теплый и дружеский визит королевы Елизаветы II в Эстонию осенью 2006 года, который стал символом многолетней и тесной связи между Великобританией и Эстонией.
В воскресенье вечером глава Эстонского государства и его супруга приняли участие в приеме у короля Карла III в Лондоне.