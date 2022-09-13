Зюганов заявил, что в Украине идет не спецоперация, а война

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на заседании Госдумы РФ во вторник, 13 сентября, назвал «спецоперацию в Украине» войной и призвал ко всеобщей мобилизации в России.

«Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы», – приводит слова Зюганова интернет-издание Sota.

Накануне депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил губернаторам и депутатам записываться на фронт добровольцами. Со своей стороны, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев несколько дней назад заявлял, что поехал бы в Украину добровольцем, но не может, потому что не имеет права оставить свой ответственный пост. После этого жители края запустили петицию с предложением «помочь губернатору осуществить свою мечту, поехать воевать на Донбасс», ее подписали несколько десятков тысяч человек.

Позднее в пресс-службе КПРФ прокомментировали заявления лидера партии. Геннадий Зюганов говорил в первую очередь о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России перед лицом нависшей угрозы, заявил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. Он утверждает, что речь не шла о военных. «Некие группы занимаются откровенными провокациями, как те, кто распространил данную новость, скажу больше, таких вообще казнить надо», – подчеркнул Ющенко.

Уголовные дела за «дискредитацию» армии

Тем временем, в России в массовом порядке продолжают возбуждать уголовные дела по статьям о «фейках» и «дискредитации» российской армии.