Полиция об учениях в Ида-Вирумаа: цель – отработка плана действий при массовой иммиграции

По информации Восточной префектуры полиции, во время учений в Ида-Вирумаа, особенно в окрестностях Нарвы и в волости Алутагузе, на улицах и дорогах будет больше, чем обычно, полицейских и сотрудников других учреждений. Все они будут решать различные задачи.

На время учений полиция частично ограничит дорожное движение в Нарве, Нарва-Йыэсуу и на проселочных дорогах волости Алутагузе: в городе Нарва-Йыэсуу на перекрестке Мерекюла (шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийэметса) и на 22-м километре шоссе Нарва-Аувере; в городе Нарва на улице Elektrijaama tee рядом с мостом отводящего канала Балтийской электростанции; в волости Алутагузе на перекрестках на 37-м и 46-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва.

Участники дорожного движения, будучи в этих районах, должны считаться с возможными изменениями в организации дорожного движения, следить за дорожными знаками и следовать указаниям полицейских.