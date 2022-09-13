В среду в Ида-Вирумаа начнутся совместные учения Müür, в рамках которых около тысячи сотрудников Департамента полиции и погранохраны, Сил обороны, Спасательного департамента и других учреждений в течение пяти дней будут готовиться справляться с чрезвычайными ситуациями, возникающими при массовой иммиграции.
Полиция об учениях в Ида-Вирумаа: цель – отработка плана действий при массовой иммиграции
По информации Восточной префектуры полиции, во время учений в Ида-Вирумаа, особенно в окрестностях Нарвы и в волости Алутагузе, на улицах и дорогах будет больше, чем обычно, полицейских и сотрудников других учреждений. Все они будут решать различные задачи.
На время учений полиция частично ограничит дорожное движение в Нарве, Нарва-Йыэсуу и на проселочных дорогах волости Алутагузе: в городе Нарва-Йыэсуу на перекрестке Мерекюла (шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийэметса) и на 22-м километре шоссе Нарва-Аувере; в городе Нарва на улице Elektrijaama tee рядом с мостом отводящего канала Балтийской электростанции; в волости Алутагузе на перекрестках на 37-м и 46-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва.
Участники дорожного движения, будучи в этих районах, должны считаться с возможными изменениями в организации дорожного движения, следить за дорожными знаками и следовать указаниям полицейских.
Необходимость проведения таких учений стала очевидной после гибридной атаки Беларуси на Литву, Польшу и Латвию, когда мигранты массово незаконно пересекали границу.