Автор петиции против Путина: надеюсь, в РФ что-то поменяется

Очень сложно продвигать здравые инициативы. «Единороссы» очень не любят оппозицию, они нас просто игнорируют. Поэтому нам проще всего делать публичные коллективные заявления. Для этого мы уже научились координировать действия.

– Подписи под вашим обращением - личные? Это не решения целых муниципалитетов?

– Да. В Петербурге мало у кого (из оппозиции. - Ред.) есть большинство в муниципалитете. Вот «Смольнинский», «Владимирский», «Литейный» - у них есть, но там тоже свои проблемы. «Единая Россия» очень сильно противодействует им. Поэтому мы решили, что депутаты-одиночки (должны присоединяться к заявлению об отставке Путина. - Ред.).

– У вас в муниципалитете именно такая ситуация - большинство у «Единой России»?

– Да, у нас ужасно драматичная история. Мы взяли большинство в совете, но у нас украли голоса, и там сейчас заседает «Единая Россия», которую никто не выбирал. Они ничего не делают, и это, в общем, боль ужасная.

Мы прошли все судебные инстанции в России, но ничего не помогло. Суды вставали на их сторону, проигнорировав наши доказательства и показания свидетелей. Никакой справедливости в судах мы не нашли.

– Вы сказали, что раньше уже делали совместные с другими муниципальными депутатами заявления. Какие, например?