«Новости в 7» за 13 сентября: учителя и спасатели требуют повышения зарплат, «луковое царство» Причудья и один день с Элиной Нечаевой

Сегодня в выпуске:

- Открытый накануне сезон акций протеста продолжился сегодня публичными выступлениями педагогов и спасателей, которые вышли на площадь перед парламентом. Чего требуют протестующие и как им могут помочь власти страны?

- Короткие новости по стране: насколько подорожала недвижимость за последнее время, кого приглашают на вакцинацию и каким продуктам угрожает исчезновение с прилавков магазинов

- В Причудье прошел День буфетов Лукового пути. Наш корреспондент в Ида-Вирумаа наведался в этот своеобразный регион, узнав много нового и интересного

- Говорят, что если звезды зажигаются, это кому-нибудь нужно, вот и в нашей стране на музыкальном небосклоне сияет яркая и самостоятельная звездочка. Один день с оперной певицей Элиной Нечаевой провела наша съемочная группа

- Знакомятся ли сегодня люди, как в старом кинофильме - в библиотеке? Кто и как предпочитает в наше время искать себе пару и что такое спид-дейтинг?