Эколог Марио Кадастик вступил в Партию реформ и будет баллотироваться в парламент

«В течение последних 20 лет, принимая активное участие в развитии науки и высшего образования, одним из моих руководящих тезисов было принятие решений на основе знаний. Я думаю, что это очень нужно и в государственном управлении. Я хочу привнести такой подход ко всем процессам принятия решений, чтобы вместо популизма основное внимание уделялось содержанию», – сказал Марио Кадастик.

«Также последние десять лет я занимаюсь продвижением зеленых технологий. Мой опыт говорит, что зеленый поворот может стать инвестиционной возможностью для всех участников рынка. Я хочу, чтобы инвестиции и решения, связанные с зеленым поворотом, принимались разумно и устойчиво, и таким образом, чтобы это приносило пользу всем», – сказал Кадастик.

«Эстония в ближайшие годы столкнется со многими вызовами в вопросе образования и зеленого поворота, поэтому я очень рада, что экспертность в этих областях в нашей партии эффективно пополняется», – сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.