Канцлер ФРГ Шольц поговорил по телефону с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). В ходе 90-минутной беседы, состоявшейся во второй половине дня во вторник, 13 сентября, Шольц призвал главу Кремля как можно скорее достичь дипломатического урегулирования в войне против Украины, указав на серьезность ситуации на фронте и последствий российского вторжения.

При этом глава правительства Германии заявил о необходимости прекращения огня, полного вывода российских войск с территории Украины, а также соблюдения территориальной целостности и суверенитета этой страны. Он подчеркнул, что любые дальнейшие попытки России аннексировать территории других стран «не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах».

Кроме того, Шольц призвал российского президента обращаться с захваченными в плен комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в особенности с Женевскими конвенциями, а также обеспечить беспрепятственный доступ к ним сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщается далее.

Ситуация на ЗАЭС и экспорт украинского зерна

В телефонном разговоре, состоявшемся по итогам переговоров Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 сентября, также шла речь о ситуации вокруг контролируемой российскими силами Запорожской АЭС. Глава немецкого правительства подчеркнул необходимость обеспечения ее безопасности и призвал не допустить любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации, а также выполнять меры, рекомендованные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Еще одной темой разговора стала ситуация с глобальной продовольственной безопасностью, которая обострилась вследствие войны РФ против Украины. Шольц подчеркнул важную роль достигнутой в Турции договоренности по экспорту украинского зерна морским путем, призвав продолжить ее выполнение в полном объеме и не дискредитировать это соглашение.