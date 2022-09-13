Курс доллара к евро вновь растет

Индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к шести другим валютам, вырос на 1,1% до 109,39, вернувшись к пику за последние два десятилетия в 110,79.

Евро, фунт и иена упали, при этом евро упал более чем на 1,3% по отношению к доллару, упав ниже паритета после достижения почти месячного максимума в $1,0198 за евро в предыдущий торговый день. Предыдущие дни, после большого роста, доллар падал.